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    Стало известно, почему «Сочи» не вернет Мевлю

    «Сочи» не рассматривает вариант с возвращением центрального защитника Михи Мевли.

    Футболист «Спартака» не входит в планы сочинского клуба из-за своего возраста.

    32-летний словенец не подходит под концепцию «Сочи», предусматривающую омоложение состава.

    • «Спартак» анонсировал уход Мевли во время зимнего трансферного окна.
    • Центрбек выступал за «Сочи» с 2019 по 2021 год.
    • В этом сезоне он провел 7 матчей без голевых действий.

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    Источник: Metaratings

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