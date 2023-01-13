Стало известно, почему «Сочи» не вернет Мевлю

«Сочи» не рассматривает вариант с возвращением центрального защитника Михи Мевли.
Футболист «Спартака» не входит в планы сочинского клуба из-за своего возраста.
32-летний словенец не подходит под концепцию «Сочи», предусматривающую омоложение состава.
- «Спартак» анонсировал уход Мевли во время зимнего трансферного окна.
- Центрбек выступал за «Сочи» с 2019 по 2021 год.
- В этом сезоне он провел 7 матчей без голевых действий.
Получи до 10 000 рублей за регистрацию
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.