«Спартак» анонсировал уход Мевли и Рассказова

Футболисты Виктор Мозес, Николай Рассказов и Миха Мевля пропустят первый зимний сбор «Спартака».

«Полузащитник Виктор Мозес, восстанавливающийся после травмы, пропустит первый сбор и присоединится к партнерам позже.

В Дубае также не будут работать защитники Николай Рассказов и Миха Мевля, которые, вероятно, продолжат карьеру в других клубах», – сообщает пресс-служба клуба.

«Спартак» предложил Рассказова «Крыльям Советов».

В сентябре Мевля перешел в «Спартак» из «Аланьяспора» на правах свободного агента.

В активе словенца 7 матчей за команду.

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