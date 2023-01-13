«Спартак» анонсировал уход Мевли и Рассказова

Футболисты Виктор Мозес, Николай Рассказов и Миха Мевля пропустят первый зимний сбор «Спартака».
«Полузащитник Виктор Мозес, восстанавливающийся после травмы, пропустит первый сбор и присоединится к партнерам позже.
В Дубае также не будут работать защитники Николай Рассказов и Миха Мевля, которые, вероятно, продолжат карьеру в других клубах», – сообщает пресс-служба клуба.
- «Спартак» предложил Рассказова «Крыльям Советов».
- В сентябре Мевля перешел в «Спартак» из «Аланьяспора» на правах свободного агента.
- В активе словенца 7 матчей за команду.
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Источник: сайт «Спартака»