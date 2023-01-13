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    «Спартак» анонсировал уход Мевли и Рассказова

    Футболисты Виктор Мозес, Николай Рассказов и Миха Мевля пропустят первый зимний сбор «Спартака».

    «Полузащитник Виктор Мозес, восстанавливающийся после травмы, пропустит первый сбор и присоединится к партнерам позже.

    В Дубае также не будут работать защитники Николай Рассказов и Миха Мевля, которые, вероятно, продолжат карьеру в других клубах», – сообщает пресс-служба клуба.

    • «Спартак» предложил Рассказова «Крыльям Советов».
    • В сентябре Мевля перешел в «Спартак» из «Аланьяспора» на правах свободного агента.
    • В активе словенца 7 матчей за команду.

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    Источник: сайт «Спартака»

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