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  • «Спартак» предложил «Крыльям» подписать Рассказова «почти даром» (Иван Карпов)

«Спартак» предложил «Крыльям» подписать Рассказова «почти даром» (Иван Карпов)

12 января 2023, 14:44
3

Защитник «Спартака» Николай Рассказов может перейти в «Крылья Советов».

«Крылья Советов» действительно изучают возможный трансфер мечты Рассказова. Но не потому, что хотят того сами, а потому что «Спартак» предложил взять неплохого игрока почти что даром», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

  • Рассказов – воспитанник «Спартака».
  • Его рыночная стоимость – 600 тысяч евро.
  • В этом сезоне игрок провел 11 матчей и забил 1 гол.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Рассказов Николай
Комментарии (3)
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eugen-han
1673532301
Лукавое предложение, потому что уже этим летом игрок становится свободным агентом, а Спартак по всей видимости не собирается продлевать контракт, и по этому отсюда гнилые заходы по этому трансферу, который Крыльям по большому счёту не нужен, так как у них есть Гапонов из Спартака. Гапонов тоже как и Рассказов был навязан команде через аренду с выкупом,а теперь этот игрок стабильно протирает лавку запасных игроков.
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JTherry
1673532695
говорят, что "надежда Аугсбурга" подпишет контракт с КС с отступными для бом.жей в 200 лимонов, для остальных команд - мил-ллл-лиард..!!!)))
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АКС-74У
1673540071
Ни даром, ни почти даром в КС не нужен, есть другие клубы, Химки, например, им нужно усиление
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