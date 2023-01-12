«Спартак» предложил «Крыльям» подписать Рассказова «почти даром» (Иван Карпов)

Защитник «Спартака» Николай Рассказов может перейти в «Крылья Советов».

«Крылья Советов» действительно изучают возможный трансфер мечты Рассказова. Но не потому, что хотят того сами, а потому что «Спартак» предложил взять неплохого игрока почти что даром», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

Рассказов – воспитанник «Спартака».

Его рыночная стоимость – 600 тысяч евро.

В этом сезоне игрок провел 11 матчей и забил 1 гол.

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