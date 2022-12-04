Мевля покинет «Спартак» зимой, но при одном условии

«Спартак» заинтересован в уходе центрального защитника Михи Мевли.

«Спартак» планирует расстаться с защитником Мевлей уже этой зимой. Гильермо Абаскаль свое мнение до руководства донес. Контракт с Мевлей подписывался на год с возможным продлением еще на год по соглашению сторон. То, что Мевля не нужен красно-белым, – это секрет Полишинеля, но ранее сообщалось, что его оставят для ротации.

«Спартак» пойдет на разрыв соглашения уже зимой (пусть словенцу, вероятно, придется выплатить всю компенсацию до конца текущего сезона), если получится договориться с новичками в центр обороны. Причем не с одним, а с двумя», – написал источник.

Мевля пришел в «Спартак» в сентябре как свободный агент.

У игрока контракт до лета.

В сезоне РПЛ у Мевли 4 матча.

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