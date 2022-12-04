Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Мевля покинет «Спартак» зимой, но при одном условии

    «Спартак» заинтересован в уходе центрального защитника Михи Мевли.

    «Спартак» планирует расстаться с защитником Мевлей уже этой зимой. Гильермо Абаскаль свое мнение до руководства донес. Контракт с Мевлей подписывался на год с возможным продлением еще на год по соглашению сторон. То, что Мевля не нужен красно-белым, – это секрет Полишинеля, но ранее сообщалось, что его оставят для ротации.

    «Спартак» пойдет на разрыв соглашения уже зимой (пусть словенцу, вероятно, придется выплатить всю компенсацию до конца текущего сезона), если получится договориться с новичками в центр обороны. Причем не с одним, а с двумя», – написал источник.

    • Мевля пришел в «Спартак» в сентябре как свободный агент.
    • У игрока контракт до лета.
    • В сезоне РПЛ у Мевли 4 матча.

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    В «Спартаке» могут оказаться защитники с ЧМ-2022 1
    Зарема – о возможном переходе РФС в Азию: «Большие сомнения, что нам будут рады» 4
    Аленичев назвал фаворита Кубка России 3
    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:58
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +59

      derrik 2000 42 минуты назад

      "если получится договориться с новичками в центр обороны. Причем не с одним, а с двумя», – написал источник."

      Даже если НЕ получится, его нужно вышвыривать.
      По тому, как он "проявил" себя в Спартаке, создалось убеждение, что этот "борода лопатой" или прямой враг, или засланный.
      Лучше, конечно, его Валерику в Ростов спихнуть. Хоть за сколько: и то навар.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +741

      Fialet > derrik 2000 39 минут назад

      Может я чего то пропустил, в чём он виноват, что его играть не выпускают?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +59

      derrik 2000 > Fialet 35 минут назад

      Ему столько возможностей давали в основе, что просто - ОЙ!
      А как он выходит, всегда жду какого-то напряжения у наших ворот.
      Ну, или что хуже - привоза, например.
      НИ РАЗУ не подвёл!
      )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +323

      Болотоход 53 минуты назад

      Воротчик еще тот!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3595

      lordmrv 1 час назад

      и кто же аффтар? кто написал в источник?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11