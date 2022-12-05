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    «Вопрос не ко мне». Зарема – о критике «Спартака» за трансфер Мевли

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, что не имеет отношения к подписанию защитника Михи Мевли.

    «Болельщики критикуют трансфер Мевли? Вопрос не ко мне. Наш последний трансфер – Антон Зиньковский», – заявила Зарема.

    • В сентябре Мевля перешел в «Спартак» из «Аланьяспора» на правах свободного агента.
    • Стороны заключили контракт по схеме «1+1».
    • В его активе 7 матчей за команду.

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    Источник: «РБ Спорт»

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