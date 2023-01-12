Агент Мевли отказался комментировать будущее словенца в «Спартаке»

Андрей Степанов, агент защитника «Спартака» Михи Мевли, отреагировал на информацию о возможном уходе игрока из московского клуба.

«Правда ли, что Мевля в ближайшее время может покинуть «Спартак»? На данный момент не могу дать никакой информации. Без комментариев», – сказал агент.

В сентябре Мевля перешел в «Спартак» из «Аланьяспора» на правах свободного агента.

Стороны заключили контракт по схеме «1+1».

В активе словенца 7 матчей за команду.

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