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    «Слабый мальчик, его нельзя ставить в основной состав». Кавазашвили – о Мевле

    Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили раскритиковал защитника Миху Мевлю за игру в матче Кубка России против «Факела» (2:1).

    • Словенец заработал пенальти, сыграв рукой в своей штрафной.
    • В прошлом матче с ЦСКА Мевля допустил ошибку, проиграв Федору Чалову в единоборстве.

    «Теперь мы знаем, что Мевлю нельзя ставить в основной состав. Не из-за того, что он сыграл руками, а потому, что он просто слабый игрок на своей позиции. Миха на ногах не стоит, любая стычка, и он уже на земле лежит – слабый мальчик! Лучше своего воспитанника взять и по такому же принципу наигрывать его в команде, чем какого-то иностранца.

    По матчу могу сказать: мне нравится, что футболисты уже не отличают игру чемпионата от матча в кубке. Они выходят с такими же горящими глазами, как и в РПЛ. Это приносит результат», – сказал Кавазашвили.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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