4 игрока вернулись в расположение «Спартака» из сборных, 2 – нет

у хряков теперь проблемы посерьёзнее, месяц (а то и год) будут в трауре по своему главному болельщику борису моисееву.
«Спартак» сообщил о возвращении из главной и молодежной сборных России четверых футболистов.
Это Георгий Джикия, Даниил Хлусевич, Александр Соболев и Даниил Денисов.
Еще два игрока пока остаются в своих национальных командах – Миха Мевля (Словения) и Шамар Николсон (Ямайка).
- В 3-м туре Кубка России «Спартак» примет «Зенит».
- Матч состоится в четверг, 29 сентября, в 20:30 мск.
- После 2 туров Кубка у москвичей 6 очков, у петербуржцев – 3.
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