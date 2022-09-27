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    4 игрока вернулись в расположение «Спартака» из сборных, 2 – нет

    «Спартак» сообщил о возвращении из главной и молодежной сборных России четверых футболистов.

    Это Георгий Джикия, Даниил Хлусевич, Александр Соболев и Даниил Денисов.

    Еще два игрока пока остаются в своих национальных командах – Миха Мевля (Словения) и Шамар Николсон (Ямайка).

    • В 3-м туре Кубка России «Спартак» примет «Зенит».
    • Матч состоится в четверг, 29 сентября, в 20:30 мск.
    • После 2 туров Кубка у москвичей 6 очков, у петербуржцев – 3.

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    Источник: сайт «Спартака»

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    Сегодня, 16:52
    Комментарии3
    ...
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      Рейтинг: +2332

      fakeid 1 час назад

      у хряков теперь проблемы посерьёзнее, месяц (а то и год) будут в трауре по своему главному болельщику борису моисееву.

      1
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      Рейтинг: +5890

      Беспонтий > fakeid 57 минут назад

      перебор
      пожалуй ты скотина

      10
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      ...
      Рейтинг: +2332

      fakeid > Беспонтий 34 минуты назад

      благодарю.

      0
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