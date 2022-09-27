4 игрока вернулись в расположение «Спартака» из сборных, 2 – нет

«Спартак» сообщил о возвращении из главной и молодежной сборных России четверых футболистов.

Это Георгий Джикия, Даниил Хлусевич, Александр Соболев и Даниил Денисов.

Еще два игрока пока остаются в своих национальных командах – Миха Мевля (Словения) и Шамар Николсон (Ямайка).