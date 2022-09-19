Агент Мевли рассказал об адаптации словенца в «Спартаке»

Андрей Степанов, агент центрального защитника «Спартака» Михи Мевли, прокомментировал процесс адаптации игрока в московской команде.

– Миху здорово приняли в команде, с первого же дня почувствовал себя своим, очень комфортная атмосфера. Со многими ребятами он играл в предыдущих своих командах, а кого не знал, с теми сталкивался на поле как с соперниками.

Миху хорошо знают в России, Миха знает всех игроков «Спартака», так что в плане адаптации никаких проблем не возникло. Думаю, это тоже было весомым аргументом для «Спартака» – адаптация очень мягкая и короткая.

– Какие первые впечатления от работы с Абаскалем?

– Это современный молодой тренер, который использует современные методики как в тренировочном процессе, так и в матчах. Очень коммуникабельный, располагающий к себе.

Да это и заметно по тому, как футболисты ведут себя на поле, как реагируют на удачи и неудачи. Мы видим, что атмосфера в клубе просто замечательная.

– Абаскаль объяснил Михе, на какой процент игрового времени он сможет рассчитывать на первых порах?

– Это «Спартак», там ни у одного футболиста нет гарантированного игрового времени. Миха прекрасно понимал, что все будет зависеть от него и если он будет доказывать свою состоятельность на тренировках и в матчах, то будет получать столько игрового времени, сколько заслуживает.

Здесь абсолютно конкурентная среда, где заслужить что-либо можно только своей работой.