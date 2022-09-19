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    Агент Мевли рассказал об адаптации словенца в «Спартаке»

    Андрей Степанов, агент центрального защитника «Спартака» Михи Мевли, прокомментировал процесс адаптации игрока в московской команде.

    – Миху здорово приняли в команде, с первого же дня почувствовал себя своим, очень комфортная атмосфера. Со многими ребятами он играл в предыдущих своих командах, а кого не знал, с теми сталкивался на поле как с соперниками.

    Миху хорошо знают в России, Миха знает всех игроков «Спартака», так что в плане адаптации никаких проблем не возникло. Думаю, это тоже было весомым аргументом для «Спартака» – адаптация очень мягкая и короткая.

    – Какие первые впечатления от работы с Абаскалем?

    – Это современный молодой тренер, который использует современные методики как в тренировочном процессе, так и в матчах. Очень коммуникабельный, располагающий к себе.

    Да это и заметно по тому, как футболисты ведут себя на поле, как реагируют на удачи и неудачи. Мы видим, что атмосфера в клубе просто замечательная.

    – Абаскаль объяснил Михе, на какой процент игрового времени он сможет рассчитывать на первых порах?

    – Это «Спартак», там ни у одного футболиста нет гарантированного игрового времени. Миха прекрасно понимал, что все будет зависеть от него и если он будет доказывать свою состоятельность на тренировках и в матчах, то будет получать столько игрового времени, сколько заслуживает.

    Здесь абсолютно конкурентная среда, где заслужить что-либо можно только своей работой.

    • Мевля перешел в «Спартак» из «Аланьяспора» на правах свободного агента.
    • Стороны заключили контракт по схеме «1+1».
    • Ранее словенец играл в РПЛ за «Ростов», «Зенит», «Сочи».
    • В его активе уже 2 матча за новую команду.

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    Источник: «РБ Спорт»

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