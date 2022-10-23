Кавазашвили: «У «Спартака» сраная оборона. Мевлю я бы близко в состав не поставил»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили выразил недовольство обороной команды.
«Я выразил удивление Георгию Джикии, как он может играть с такой обороной. Я не понимаю. Сраная оборона.
Миху Мевлю я бы близко не поставил в состав. На его месте можно ставить любого воспитанника спартаковской школы. Он сыграл бы лучше», – сказал Кавазашвили.
- «Спартак» идет в РПЛ на 3-м месте.
- Мевля перешел в «Спартак» бесплатно в сентябре.
- В 16:30 по Москве «Спартак» начнет матч 14-го тура РПЛ против «Химок».
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»