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    Кавазашвили: «У «Спартака» сраная оборона. Мевлю я бы близко в состав не поставил»

    Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили выразил недовольство обороной команды.

    «Я выразил удивление Георгию Джикии, как он может играть с такой обороной. Я не понимаю. Сраная оборона.

    Миху Мевлю я бы близко не поставил в состав. На его месте можно ставить любого воспитанника спартаковской школы. Он сыграл бы лучше», – сказал Кавазашвили.

    • «Спартак» идет в РПЛ на 3-м месте.
    • Мевля перешел в «Спартак» бесплатно в сентябре.
    • В 16:30 по Москве «Спартак» начнет матч 14-го тура РПЛ против «Химок».

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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