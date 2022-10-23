Кавазашвили: «У «Спартака» сраная оборона. Мевлю я бы близко в состав не поставил»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили выразил недовольство обороной команды.

«Я выразил удивление Георгию Джикии, как он может играть с такой обороной. Я не понимаю. Сраная оборона.

Миху Мевлю я бы близко не поставил в состав. На его месте можно ставить любого воспитанника спартаковской школы. Он сыграл бы лучше», – сказал Кавазашвили.