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  • Кавазашвили: «У «Спартака» сраная оборона. Мевлю я бы близко в состав не поставил»

Кавазашвили: «У «Спартака» сраная оборона. Мевлю я бы близко в состав не поставил»

23 октября 2022, 01:40
5

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили выразил недовольство обороной команды.

«Я выразил удивление Георгию Джикии, как он может играть с такой обороной. Я не понимаю. Сраная оборона.

Миху Мевлю я бы близко не поставил в состав. На его месте можно ставить любого воспитанника спартаковской школы. Он сыграл бы лучше», – сказал Кавазашвили.

  • «Спартак» идет в РПЛ на 3-м месте.
  • Мевля перешел в «Спартак» бесплатно в сентябре.
  • В 16:30 по Москве «Спартак» начнет матч 14-го тура РПЛ против «Химок».

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Спартак Мевля Миха Кавазашвили Анзор
Комментарии (5)
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Persona_non_Grata
1666490974
Если честно - достали уже высеры этого чела !!! (((
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1666499441
Мямля.
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SLADE2019
1666510973
Уважаемый г-н Кавазашвили, вы бы оба, с Джикией сели бы в каком-нибудь уютном грузинском ресторанчике, заказали бы лобио, пхали, сулугуни, хинкали, все это под бутылочку Хванчкары и в задушевной беседе договорились бы о том, что Вы перестанете народ смешить своими комментариями, а Джикия подыщет себе новый клуб, поскромнее. Вот это было бы здорово.
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paracetamol
1666513244
Это он правильно сказал!
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