Мостовой отреагировал на уход Мевли из «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался об уходе защитника Михи Мевли из московского клуба.

«Спартак» в среду расторг контракт с 32-летним словенцем.

«Он пришел в команду, которая уже была сформирована. Наверняка его брали на роль не основного защитника. В некоторых играх он выглядел неплохо, в некоторых – неважно.

Не стоит забывать, что Мевля уже не молод, а если ты конкурируешь с молодыми, то зачастую преимущество будет отдаваться именно им. Иностранца в сегодняшней ситуации держать не имеет смысла, если он сидит в запасе.

Мевля и клуб договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию, так что все нормально, это рабочая ситуация», – сказал Мостовой.

«Спартак» подписал Мевлю на правах свободного агента в сентябре.

Он провел за команду 7 матчей.

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