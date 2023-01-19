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    Мостовой отреагировал на уход Мевли из «Спартака»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался об уходе защитника Михи Мевли из московского клуба.

    • «Спартак» в среду расторг контракт с 32-летним словенцем.

    «Он пришел в команду, которая уже была сформирована. Наверняка его брали на роль не основного защитника. В некоторых играх он выглядел неплохо, в некоторых – неважно.

    Не стоит забывать, что Мевля уже не молод, а если ты конкурируешь с молодыми, то зачастую преимущество будет отдаваться именно им. Иностранца в сегодняшней ситуации держать не имеет смысла, если он сидит в запасе.

    Мевля и клуб договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию, так что все нормально, это рабочая ситуация», – сказал Мостовой.

    • «Спартак» подписал Мевлю на правах свободного агента в сентябре.
    • Он провел за команду 7 матчей.

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    Источник: «РБ Спорт»

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