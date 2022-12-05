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    Стало известно, сколько «Спартак» должен заплатить Мевле в случае расторжения контракта

    Появились финансовые подробности возможного прекращения сотрудничества между «Спартаком» и защитником Михой Мевлей.

    За досрочное расторжение контракта клуб должен заплатить словенцу около 350 тысяч евро.

    Сейчас москвичи работают над вариантами снижения суммы неустойки.

    • В сентябре Мевля перешел в «Спартак» из «Аланьяспора» на правах свободного агента.
    • Стороны заключили контракт по схеме «1+1».
    • В его активе 7 матчей за команду.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 08:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23675

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Федунизм ещё живёт в Спартаке.

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