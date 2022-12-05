Стало известно, сколько «Спартак» должен заплатить Мевле в случае расторжения контракта

Появились финансовые подробности возможного прекращения сотрудничества между «Спартаком» и защитником Михой Мевлей.
За досрочное расторжение контракта клуб должен заплатить словенцу около 350 тысяч евро.
Сейчас москвичи работают над вариантами снижения суммы неустойки.
- В сентябре Мевля перешел в «Спартак» из «Аланьяспора» на правах свободного агента.
- Стороны заключили контракт по схеме «1+1».
- В его активе 7 матчей за команду.
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Источник: Metaratings