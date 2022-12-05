Стало известно, сколько «Спартак» должен заплатить Мевле в случае расторжения контракта

Появились финансовые подробности возможного прекращения сотрудничества между «Спартаком» и защитником Михой Мевлей.

За досрочное расторжение контракта клуб должен заплатить словенцу около 350 тысяч евро.

Сейчас москвичи работают над вариантами снижения суммы неустойки.

В сентябре Мевля перешел в «Спартак» из «Аланьяспора» на правах свободного агента.

Стороны заключили контракт по схеме «1+1».

В его активе 7 матчей за команду.

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию