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    Широков: «Спартак» подписал Мевлю? Тогда и мы с Погребняком еще сможем»

    Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков прокомментировал трансфер в команду защитника Михи Мевли.

    — Как вам селекция «Спартака» на финише окна, когда взяли Мевлю, затем пошли разговоры о Рамазане Гаджимурадове?

    — Ну, я еще тогда смогу, если Мевлю берут. Павел Погребняк еще в форме. Честно говоря, не знаю, для чего это сделано. Видимо, «Спартак» на многих фронтах играет.

    У Руслана Литвинова травма, но это три недели. Кристофер Мартинс выбыл на более долгий срок, но его могут заменить и русские ребята. Не вижу смысла в приобретении Мевли. Не думаю, что наши ребята хуже.

    • Мевля перешел из турецкого «Аланьяспора».
    • Он 1-й словенец в истории «Спартака».
    • Ранее Мевля играл за «Зенит».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4894

      polt 43 минуты назад

      С таким пузом тебе только теток на пляже пугать.

      0
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      Рейтинг: +455

      Снег 1 час назад

      Ты ещё сможешь "присесть"...Бомбардир - украинский конгломерат , постоянно публикует вью уголовника России, который смог просто откупиться. Адекватные футболисты давно уже вью этому издвнию опасаются давать.

      0
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      Рейтинг: +17074

      Cleaner 2 часа назад

      Кто то опять у ГОПНИКА Широкова, который НОГАМИ на поле СУДЬЮ БИЛ интервью берет...(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

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      Рейтинг: +15442

      NewLife 2 часа назад

      Если бы Спартак подписал Роналду, который на 5 лет старше Мевли, ты бы сказал: "ну, я еще тогда смогу" с Погребняком бутсы зашнуровывать, 3,14з.дабол.

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      Рейтинг: +7438

      nik55 2 часа назад

      вы сможете только навоз мешать

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