Широков: «Спартак» подписал Мевлю? Тогда и мы с Погребняком еще сможем»

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков прокомментировал трансфер в команду защитника Михи Мевли.

– Как вам селекция «Спартака» на финише окна, когда взяли Мевлю, затем пошли разговоры о Рамазане Гаджимурадове?

– Ну, я еще тогда смогу, если Мевлю берут. Павел Погребняк еще в форме. Честно говоря, не знаю, для чего это сделано. Видимо, «Спартак» на многих фронтах играет.

У Руслана Литвинова травма, но это три недели. Кристофер Мартинс выбыл на более долгий срок, но его могут заменить и русские ребята. Не вижу смысла в приобретении Мевли. Не думаю, что наши ребята хуже.