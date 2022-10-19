«Взял бы ему билет из Воронежа и отправил в один конец». Спиридонов – о Мевле

Волейболист Алексей Спиридонов прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом» (2:1) в Кубке России.

«Впереди еще весь сезон, рано делать общие выводы. И я не вижу принципиальности в том, что мы обошли «Зенит» в Кубке. С первого места вышли или со второго...

Что касается самой игры, то могу выделить Мевлю. Я бы взял ему сейчас билет из Воронежа и отправил бы по прописке в один конец», – сказал Спиридонов.