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    «Спартак» избавился от мусора». Гаврилов – об уходе Мевли

    Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал уход защитника Михи Мевли из московского клуба.

    «Руководство «Спартака» правильно поступило — расторгло контракт с Мевлей. Сейчас они подберут другого, более сильного игрока.

    Там ноль результативных действий. Зачем сожалеть об его уходе? Болельщики правы, когда говорят, что с уходом Мевли «Спартак» избавился от мусора», — сказал Гаврилов.

    • В сентябре Мевля перешел в «Спартак» из «Аланьяспора» на правах свободного агента.
    • В активе словенца 7 матчей за команду.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3325

      FRZZ 20 минут назад

      Юрий Гаврилов, человек в возрасте, через несколько месяцев будет 70 лет, ума так и не нажил.....как можно так высказаться о человеке который ничего плохого не делал, играл как мог.

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      Рейтинг: +2245

      kvm 25 минут назад

      МусорА негодуют...

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