«Спартак» избавился от мусора». Гаврилов – об уходе Мевли

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал уход защитника Михи Мевли из московского клуба.

«Руководство «Спартака» правильно поступило — расторгло контракт с Мевлей. Сейчас они подберут другого, более сильного игрока.

Там ноль результативных действий. Зачем сожалеть об его уходе? Болельщики правы, когда говорят, что с уходом Мевли «Спартак» избавился от мусора», — сказал Гаврилов.

В сентябре Мевля перешел в «Спартак» из «Аланьяспора» на правах свободного агента.

В активе словенца 7 матчей за команду.

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