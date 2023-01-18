«Спартак» избавился от мусора». Гаврилов – об уходе Мевли

Юрий Гаврилов, человек в возрасте, через несколько месяцев будет 70 лет, ума так и не нажил.....как можно так высказаться о человеке который ничего плохого не делал, играл как мог.
Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал уход защитника Михи Мевли из московского клуба.
«Руководство «Спартака» правильно поступило — расторгло контракт с Мевлей. Сейчас они подберут другого, более сильного игрока.
Там ноль результативных действий. Зачем сожалеть об его уходе? Болельщики правы, когда говорят, что с уходом Мевли «Спартак» избавился от мусора», — сказал Гаврилов.
- В сентябре Мевля перешел в «Спартак» из «Аланьяспора» на правах свободного агента.
- В активе словенца 7 матчей за команду.
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