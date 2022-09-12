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    Стало известно, когда Мевля сможет дебютировать за «Спартак»

    Андрей Степанов, агент защитника московского «Спартака» Михи Мевли, рассказал, когда футболист сможет дебютировать за московский клуб.

    «Миха полетел с командой в Ростов именно для того, чтобы быть в тонусе, привыкать к команде и партнерам. Буквально с утра с ним общались, команда находится в дороге. Он готов играть уже в ближайших матчах, просто сейчас все зависит от того, когда будет получено разрешение на работу.

    Изначально, когда Миха подписывал контракт, мы понимали, что на игру с «Ростовом» он не успеет получить разрешение. Все идет в штатном режиме. Мы не уточняли у клуба, но мне кажется, там заинтересованы, чтобы игрок получил разрешение на работу как можно быстрее.

    Думаю, проблем быть не должно и в кубковом матче [против «Факела»] Миха уже сможет принять участие», — сказал Степанов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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