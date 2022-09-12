Стало известно, когда Мевля сможет дебютировать за «Спартак»

Андрей Степанов, агент защитника московского «Спартака» Михи Мевли, рассказал, когда футболист сможет дебютировать за московский клуб.

«Миха полетел с командой в Ростов именно для того, чтобы быть в тонусе, привыкать к команде и партнерам. Буквально с утра с ним общались, команда находится в дороге. Он готов играть уже в ближайших матчах, просто сейчас все зависит от того, когда будет получено разрешение на работу.

Изначально, когда Миха подписывал контракт, мы понимали, что на игру с «Ростовом» он не успеет получить разрешение. Все идет в штатном режиме. Мы не уточняли у клуба, но мне кажется, там заинтересованы, чтобы игрок получил разрешение на работу как можно быстрее.

Думаю, проблем быть не должно и в кубковом матче [против «Факела»] Миха уже сможет принять участие», — сказал Степанов.