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  • Уткин – о Мевле: «Очень мевленно думает и ещe мевленнее двигается»

Уткин – о Мевле: «Очень мевленно думает и ещe мевленнее двигается»

3 октября 2022, 13:21
6

Блогер Василий Уткин раскритиковал игру защитника «Спартака» Михи Мевли.

«Наверное, Мевля прекрасный человек. У него красивая борода. Он высок. Наверное, он незаменим в сборной Словении, где играет много лет. Но этот парень…

Вы видели гол «Пари НН» в ворота «Спартака»? Его движения в этом моменте напомнили, как в «Операции «Ы» Вицин дeргался, когда они втроeм встали на дорогу, чтобы не дать проехать машине. Он дeргался, но ему нельзя было вырваться. Это были телодвижения Мевли в моменте с голом.

Мевля не был игроком уровня РПЛ даже четыре года назад. Он всегда располагается на прямых ногах, он не может принять соперника на скорости. Что будет делать Мевля со всеми нынешними нападающими РПЛ? Сейчас ещe и все команды играют в атаку, потому что защитников классных нет.

Я думаю, что Мевля станет притчей во языцех. Он ничего не делает не мевля, он очень мевленно думает и ещe мевленнее двигается. Болельщики «Спартака», вы ещe проклянeте день, когда Мевля приехал в команду», — сказал Уткин в видео на своeм ютуб-канале.

  • Мевля перешел в «Спартак» из «Аланьяспора» на правах свободного агента.
  • Стороны заключили контракт по схеме «1+1».
  • Ранее словенец играл в РПЛ за «Ростов», «Зенит», «Сочи».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Мевля Миха Уткин Василий
Комментарии (6)
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Enter2006
1664793204
мевленнее двигается? А ты когда в последний раз хоть пару-тройку километров бегал без остановок? Если решишь - сразу реанимацию вызывай.
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NewLife
1664793797
Насчет головы, Джикия больше тормоз, чем Мевля. Вообще-то, Вася, ты не прав, нельзя судить по одному моменту, тем более что там, нам мой взгляд, больше виноват Умяров. Не любишь Мевлю, это твое дело, но он пока ничем плохим не отметился. У нас даже с Жиго в защите был бардак, но Абаскаль хоть немного стабилизировал.
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derrik2000
1664794756
То, что ни Мевля, ни Рыбусь уже НОРМАЛЬНЫМ клубам даже в России не нужны - это ясно. Что теперь делать? И дальше этих фуфломётов на поле выпускать, что, дескать, приобретут необходимые кондиции и будут нормально играть? В этом случае я очень усомнюсь в психическом здоровье Абаскаля и тех, кто ему такое "настоятельно рекомендует" сделать. У обоих контракты до окончания чемпионата. Есть два варианта: первый- на ДОСТУПНОМ НАМ рынке найти нормальных защитников зимой, а этих вон из клуба с выплатой компенсации, второй - пусть досидят до конца ЧР, если Лукойл не хочет раньше срока деньги платить и - будь что будет... Мне лично первый вариант предпочтительнее, поскольку иллюзий каких-то не питаю.
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Zlatan2718
1664796352
проутил про мемлю ))
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balam
1664803231
жиробас правильно говорит.
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Кинстифа
1664852842
Купили 2х защитников. и оба косячат(((( Видимо больше никто не рвется к нам играть(((((
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