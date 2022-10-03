Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Уткин – о Мевле: «Очень мевленно думает и ещe мевленнее двигается»

    Блогер Василий Уткин раскритиковал игру защитника «Спартака» Михи Мевли.

    «Наверное, Мевля прекрасный человек. У него красивая борода. Он высок. Наверное, он незаменим в сборной Словении, где играет много лет. Но этот парень…

    Вы видели гол «Пари НН» в ворота «Спартака»? Его движения в этом моменте напомнили, как в «Операции «Ы» Вицин дeргался, когда они втроeм встали на дорогу, чтобы не дать проехать машине. Он дeргался, но ему нельзя было вырваться. Это были телодвижения Мевли в моменте с голом.

    Мевля не был игроком уровня РПЛ даже четыре года назад. Он всегда располагается на прямых ногах, он не может принять соперника на скорости. Что будет делать Мевля со всеми нынешними нападающими РПЛ? Сейчас ещe и все команды играют в атаку, потому что защитников классных нет.

    Я думаю, что Мевля станет притчей во языцех. Он ничего не делает не мевля, он очень мевленно думает и ещe мевленнее двигается. Болельщики «Спартака», вы ещe проклянeте день, когда Мевля приехал в команду», — сказал Уткин в видео на своeм ютуб-канале.

    • Мевля перешел в «Спартак» из «Аланьяспора» на правах свободного агента.
    • Стороны заключили контракт по схеме «1+1».
    • Ранее словенец играл в РПЛ за «Ростов», «Зенит», «Сочи».

    Новости по теме
    4 игрока вернулись в расположение «Спартака» из сборных, 2 – нет 10
    Агент Мевли рассказал об адаптации словенца в «Спартаке» 4
    Экс-зенитовец Мевля дебютирует за «Спартак» в матче с «Факелом» 4
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:21
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +155

      Zlatan2718 26 минут назад

      проутил про мемлю ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11643

      Алексей З 49 минут назад

      Кто играет в атаку со Спартаком , что ты несёшь ?
      Не ахти какой защитник , но посильнее Чернова, поэтому и в составе.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20023

      derrik2000 53 минуты назад

      То, что ни Мевля, ни Рыбусь уже НОРМАЛЬНЫМ клубам даже в России не нужны - это ясно.
      Что теперь делать?
      И дальше этих фуфломётов на поле выпускать, что, дескать, приобретут необходимые кондиции и будут нормально играть? В этом случае я очень усомнюсь в психическом здоровье Абаскаля и тех, кто ему такое "настоятельно рекомендует" сделать.
      У обоих контракты до окончания чемпионата. Есть два варианта: первый- на ДОСТУПНОМ НАМ рынке найти нормальных защитников зимой, а этих вон из клуба с выплатой компенсации, второй - пусть досидят до конца ЧР, если Лукойл не хочет раньше срока деньги платить и - будь что будет... Мне лично первый вариант предпочтительнее, поскольку иллюзий каких-то не питаю.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +316

      rac531 55 минут назад

      Опять в доску пьяный писал) Эпизод, на который ты, алкаш беспробудный, из комедии "Кавказская пленница")

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23277

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Промямлил про Мевлю.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15732

      NewLife 1 час назад

      Насчет головы, Джикия больше тормоз, чем Мевля. Вообще-то, Вася, ты не прав, нельзя судить по одному моменту, тем более что там, нам мой взгляд, больше виноват Умяров. Не любишь Мевлю, это твое дело, но он пока ничем плохим не отметился. У нас даже с Жиго в защите был бардак, но Абаскаль хоть немного стабилизировал.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5013

      Enter2006 1 час назад

      мевленнее двигается?

      А ты когда в последний раз хоть пару-тройку километров бегал без остановок?
      Если решишь - сразу реанимацию вызывай.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11