Уткин – о Мевле: «Очень мевленно думает и ещe мевленнее двигается»

Блогер Василий Уткин раскритиковал игру защитника «Спартака» Михи Мевли.

«Наверное, Мевля прекрасный человек. У него красивая борода. Он высок. Наверное, он незаменим в сборной Словении, где играет много лет. Но этот парень…

Вы видели гол «Пари НН» в ворота «Спартака»? Его движения в этом моменте напомнили, как в «Операции «Ы» Вицин дeргался, когда они втроeм встали на дорогу, чтобы не дать проехать машине. Он дeргался, но ему нельзя было вырваться. Это были телодвижения Мевли в моменте с голом.

Мевля не был игроком уровня РПЛ даже четыре года назад. Он всегда располагается на прямых ногах, он не может принять соперника на скорости. Что будет делать Мевля со всеми нынешними нападающими РПЛ? Сейчас ещe и все команды играют в атаку, потому что защитников классных нет.

Я думаю, что Мевля станет притчей во языцех. Он ничего не делает не мевля, он очень мевленно думает и ещe мевленнее двигается. Болельщики «Спартака», вы ещe проклянeте день, когда Мевля приехал в команду», — сказал Уткин в видео на своeм ютуб-канале.