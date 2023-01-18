Тихонов поздравил «Спартак» с уходом Мевли

Экс-футболист «Спартака» Андрей Тихонов высказался об уходе защитника Михи Мевли из московского клуба.

«Могу только поздравить «Спартак». Когда‑то он соответствовал уровню, но то, как он выглядел в команде, не впечатлило ни болельщиков, ни специалистов. Думаю, он сам своим дебютом за «красно‑белых» не сильно доволен.

Я считаю, в клубе сделали все правильно. Убрали иностранца, который сидит на скамейке. Если ты легионер, то должен играть и быть, само собой, лучше русских ребят. Какой смысл иностранцу в его возрасте находиться в запасе? И какой смысл клубу его держать?

Так что это правильное решение и со стороны Мевли, и со стороны «Спартака». Поговорили, разошлись и все», — сказал Тихонов.

В сентябре Мевля перешел в «Спартак» из «Аланьяспора» на правах свободного агента.

В активе словенца 7 матчей за команду.

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