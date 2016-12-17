Свен Мюллер - статистика
#28 | Вратарь
|Имя
|Свен
|Фамилия
|Мюллер
|Команда
|Карлсруэ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|16 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 175
тыс
|Имя
|Свен
|Фамилия
|Мюллер
|Команда
|Карлсруэ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|16 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кельн
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.03.2017
|Был в запасе
|Кельн (Кельн)
|4:2
|Герта (Берлин)
|04.03.2017
|Был в запасе
|Кельн (Кельн)
|0:3
|Бавария (Мюнхен)
|25.02.2017
|Был в запасе
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|3:1
|Кельн (Кельн)
|19.02.2017
|Был в запасе
|Кельн (Кельн)
|1:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|12.02.2017
|Был в запасе
|Фрайбург (Фрайбург)
|2:1
|Кельн (Кельн)
|04.02.2017
|Был в запасе
|Кельн (Кельн)
|1:0
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|28.01.2017
|Был в запасе
|Дармштадт (Дармштадт)
|1:6
|Кельн (Кельн)
|22.01.2017
|Был в запасе
|Майнц (Майнц)
|0:0
|Кельн (Кельн)
|21.12.2016
|Был в запасе
|Кельн (Кельн)
|1:1
|Байер (Леверкузен)
|17.12.2016
|Был в запасе
|Вердер (Бремен)
|1:1
|Кельн (Кельн)
|10.12.2016
|Был в запасе
|Кельн (Кельн)
|1:1
|Боруссия (Дортмунд)
|03.12.2016
|Был в запасе
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|4:0
|Кельн (Кельн)
|26.11.2016
|Был в запасе
|Кельн (Кельн)
|0:0
|Аугсбург (Аугсбург)
|19.11.2016
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|1:2
|Кельн (Кельн)
|15.10.2016
|Был в запасе
|Кельн (Кельн)
|2:1
|Ингольштадт (Ингольштадт)
|01.10.2016
|Был в запасе
|Бавария (Мюнхен)
|1:1
|Кельн (Кельн)
|25.09.2016
|Был в запасе
|Кельн (Кельн)
|1:1
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|21.09.2016
|Был в запасе
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:3
|Кельн (Кельн)
|16.09.2016
|Был в запасе
|Кельн (Кельн)
|3:0
|Фрайбург (Фрайбург)
|10.09.2016
|1' -90'
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|0:0
|Кельн (Кельн)
|27.08.2016
|Был в запасе
|Кельн (Кельн)
|2:0
|Дармштадт (Дармштадт)