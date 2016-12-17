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    Свен Мюллер - статистика

    #28 | Вратарь
    Имя Свен
    Фамилия Мюллер
    Команда Карлсруэ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 16 февраля 1996 (27 лет)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 175
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кельн 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.03.2017 Был в запасе Кельн (Кельн) 4:2 Герта (Берлин)
    04.03.2017 Был в запасе Кельн (Кельн) 0:3 Бавария (Мюнхен)
    25.02.2017 Был в запасе РБ Лейпциг (Лейпциг) 3:1 Кельн (Кельн)
    19.02.2017 Был в запасе Кельн (Кельн) 1:1 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    12.02.2017 Был в запасе Фрайбург (Фрайбург) 2:1 Кельн (Кельн)
    04.02.2017 Был в запасе Кельн (Кельн) 1:0 Вольфсбург (Вольфсбург)
    28.01.2017 Был в запасе Дармштадт (Дармштадт) 1:6 Кельн (Кельн)
    22.01.2017 Был в запасе Майнц (Майнц) 0:0 Кельн (Кельн)
    21.12.2016 Был в запасе Кельн (Кельн) 1:1 Байер (Леверкузен)
    17.12.2016 Был в запасе Вердер (Бремен) 1:1 Кельн (Кельн)
    10.12.2016 Был в запасе Кельн (Кельн) 1:1 Боруссия (Дортмунд)
    03.12.2016 Был в запасе Хоффенхайм (Зинсхайм) 4:0 Кельн (Кельн)
    26.11.2016 Был в запасе Кельн (Кельн) 0:0 Аугсбург (Аугсбург)
    19.11.2016 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 1:2 Кельн (Кельн)
    15.10.2016 Был в запасе Кельн (Кельн) 2:1 Ингольштадт (Ингольштадт)
    01.10.2016 Был в запасе Бавария (Мюнхен) 1:1 Кельн (Кельн)
    25.09.2016 Был в запасе Кельн (Кельн) 1:1 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    21.09.2016 Был в запасе Шальке-04 (Гельзенкирхен) 1:3 Кельн (Кельн)
    16.09.2016 Был в запасе Кельн (Кельн) 3:0 Фрайбург (Фрайбург)
    10.09.2016 1' -90' Вольфсбург (Вольфсбург) 0:0 Кельн (Кельн)
    27.08.2016 Был в запасе Кельн (Кельн) 2:0 Дармштадт (Дармштадт)
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