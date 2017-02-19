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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Шальке-04
Кельн - Шальке-04: обзор матча 19 февраля 2017
Кельн
19.02.2017, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Шальке-04
43'
А. Модест
2'
А. Шепф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Шальке-04
90'
+2
Замена
Т. Керер
️️️️
Н. Бенталеб
81'
Желтая карточка
А. Шепф
78'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Г. Бургшталлер
Замена
С. Цоллер
️️️️
М. Йойич
75'
Желтая карточка
Ф. Соренсен
72'
67'
Замена
М. Майер
️️️️
Д. Калиджиури
59'
Желтая карточка
Налдо
51'
Желтая карточка
Б. Стамбули
ГОЛ! 1:1!
А. Модест
Пас отдал
Ю. Осако
43'
Желтая карточка
Н. Суботич
21'
2'
ГОЛ! 0:1!
А. Шепф
Пас отдал
Д. Калиджиури
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
6
Марко Хегер
ОП
18
Милош Йойич
АП
16
Павел Ольковски
ПП
10
Юя Осако
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Кельн
28
Свен Мюллер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
6
Симон Цоллер
ЦФ
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
7
Макс Майер
АП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
4-1-2-1-2
18
Кесслер
14
Хектор
3
Суботич
4
Соренсен
3
Хайнц
6
Хегер
34
Рауш
16
Ольковски
18
Йойич
27
Модест
10
Осако
4-1-3-1-1
1
Ферманн
27
Налдо
5
Хеведес
28
Бадштубер
23
Колашинац
21
Стамбули
18
Шепф
27
Горецка
6
Бенталеб
20
Калиджиури
9
Бургшталлер
18
Йойич
6
Цоллер
6
Цоллер
18
Йойич
6
Бенталеб
6
Керер
6
Керер
6
Бенталеб
20
Калиджиури
7
Майер
7
Майер
20
Калиджиури
9
Бургшталлер
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
9
Бургшталлер
Остались в запасе
Кельн
Шальке-04
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
10
Марсель Хартель
АП
28
Свен Мюллер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
Главный тренер
Петер Штегер
1
Александр Нюбель
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
10
Марсель Хартель
АП
28
Свен Мюллер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
Остались в запасе
1
Александр Нюбель
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Кельн - Шальке-04
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Рейн Энерги
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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