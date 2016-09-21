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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Кельн
Шальке-04 - Кельн: обзор матча 21 сентября 2016
Шальке-04
21.09.2016, среда, 21:00
Германия. Бундеслига, 4 тур
1 : 3
Завершен
Кельн
36'
К. Хунтелаар
38'
Ю. Осако
77'
А. Модест
84'
С. Цоллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Кельн
Желтая карточка
Н. Бенталеб
84'
84'
Замена
С. Озкан
️️️️
Ю. Осако
84'
ГОЛ! 1:3!
С. Цоллер
Пас отдал
С. Озкан
Замена
Б. Эмболо
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
79'
77'
ГОЛ! 1:2!
А. Модест
Пас отдал
К. Рауш
73'
Замена
С. Цоллер
️️️️
М. Хегер
Замена
Б. Стамбули
️️️️
Й. Гайс
73'
Желтая карточка
Й. Гайс
68'
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
А. Шепф
67'
61'
Замена
К. Рауш
️️️️
М. Йойич
38'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Осако
Пас отдал
А. Модест
ГОЛ! 1:0!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Н. Бенталеб
36'
33'
Желтая карточка
М. Йойич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
7
Макс Майер
АП
30
Йоханнес Гайс
ПП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
18
Милош Йойич
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
31
Марсель Риссе
ПП
27
Антони Модест
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
7
Брель Эмболо
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Кельн
28
Свен Мюллер
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
5
Салих Озкан
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
4-3-1-2
1
Ферманн
21
Баба
27
Налдо
5
Хеведес
27
Ритер
18
Шепф
6
Бенталеб
30
Гайс
7
Майер
13
Чупо-Мотинг
21
Хунтелаар
4-1-3-2
1
Хорн
4
Соренсен
3
Маврай
3
Хайнц
14
Хектор
6
Хегер
31
Риссе
33
Леманн
18
Йойич
10
Осако
27
Модест
30
Гайс
21
Стамбули
21
Стамбули
30
Гайс
18
Шепф
22
Коноплянка
22
Коноплянка
18
Шепф
13
Чупо-Мотинг
7
Эмболо
7
Эмболо
13
Чупо-Мотинг
18
Йойич
34
Рауш
34
Рауш
18
Йойич
10
Осако
5
Озкан
5
Озкан
10
Осако
6
Хегер
6
Цоллер
6
Цоллер
6
Хегер
Остались в запасе
Шальке-04
Кельн
1
Александр Нюбель
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
28
Свен Мюллер
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Остались в запасе
1
Александр Нюбель
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Остались в запасе
28
Свен Мюллер
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Петер Штегер
Статистика матча Шальке-04 - Кельн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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