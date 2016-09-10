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Вольфсбург - Кельн
Вольфсбург - Кельн: обзор матча 10 сентября 2016
Вольфсбург
10.09.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Кельн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Кельн
87'
Замена
Ф. Младенович
️️️️
М. Леманн
79'
Замена
С. Цоллер
️️️️
А. Модест
Замена
Й. Брекало
️️️️
Д. Дидави
79'
73'
Желтая карточка
Л. Биттенкурт
67'
Замена
М. Йойич
️️️️
Ю. Осако
66'
Желтая карточка
М. Леманн
66'
Желтая карточка
М. Хегер
Замена
М. Арнольд
️️️️
Я. Герхардт
63'
Замена
Б. Энрике
️️️️
Д. Калиджиури
62'
Желтая карточка
Я. Блащиковски
57'
Желтая карточка
Д. Калиджиури
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Кельн
28
Свен Мюллер
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
33
Маттиас Леманн
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
31
Марсель Риссе
ПП
27
Антони Модест
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
4
Марсель Шефер
ЛЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
28
Кристиан Треш
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
Кельн
25
Маттиас Хамрол
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
18
Милош Йойич
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Кастелс
13
Родригес
31
Кнохе
25
Брума
14
Густаво
31
Герхардт
16
Блащиковски
7
Дракслер
10
Дидави
20
Калиджиури
27
Гомес
4-1-2-1-2
28
Мюллер
4
Соренсен
3
Маврай
3
Хайнц
14
Хектор
6
Хегер
31
Риссе
33
Леманн
32
Биттенкурт
10
Осако
27
Модест
20
Калиджиури
27
Энрике
27
Энрике
20
Калиджиури
10
Дидави
7
Брекало
7
Брекало
10
Дидави
31
Герхардт
27
Арнольд
27
Арнольд
31
Герхардт
33
Леманн
37
Младенович
37
Младенович
33
Леманн
10
Осако
18
Йойич
18
Йойич
10
Осако
27
Модест
6
Цоллер
6
Цоллер
27
Модест
Остались в запасе
Вольфсбург
Кельн
38
Яннес Хорн
ЛЗ
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
25
Маттиас Хамрол
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
5
Салих Озкан
ЦП
Главный тренер
Петер Штегер
Остались в запасе
38
Яннес Хорн
ЛЗ
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
Остались в запасе
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
25
Маттиас Хамрол
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
5
Салих Озкан
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Петер Штегер
Статистика матча Вольфсбург - Кельн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Фольксваген
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