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Карлос Эмбало
Статистика
Карлос Эмбало - статистика
Завершил карьеру
25 ноября 1994 (31), Биссау
#7 | Нападающий
180 см | 72 кг
Гвинея-Бисау | Португалия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2022/2023
Бельгия. Про-Лига 2019/2020
Италия. Серия А 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Палермо
12
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 30 тур
Палермо
1 : 3
02.04.2017
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Удинезе
4 : 1
19.03.2017
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Палермо
0 : 3
12.03.2017
Рома
1' - 45'
Италия. Серия А, 27 тур
Торино
3 : 1
05.03.2017
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Палермо
1 : 1
26.02.2017
Сампдория
83' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Ювентус
4 : 1
17.02.2017
Палермо
71' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Палермо
1 : 3
12.02.2017
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Палермо
1 : 0
05.02.2017
Кротоне
1' - 90'
27'
Италия. Серия А, 22 тур
Наполи
1 : 1
29.01.2017
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Палермо
0 : 1
22.01.2017
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Сассуоло
4 : 1
15.01.2017
Палермо
1' - 61'
Италия. Серия А, 19 тур
Эмполи
1 : 0
07.01.2017
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Палермо
1 : 1
22.12.2016
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Палермо
0 : 2
11.12.2016
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Фиорентина
2 : 1
04.12.2016
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Палермо
1 : 2
06.11.2016
Милан
1' - 57'
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
2 : 1
31.10.2016
Палермо
1' - 63'
Италия. Серия А, 10 тур
Палермо
1 : 3
27.10.2016
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 1
23.10.2016
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Палермо
1 : 4
17.10.2016
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Кротоне
1 : 1
18.09.2016
Палермо
45' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Палермо
0 : 3
10.09.2016
Наполи
1' - 45'
Италия. Серия А, 2 тур
Интер
1 : 1
28.08.2016
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Палермо
0 : 1
21.08.2016
Сассуоло
81' - 90'
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