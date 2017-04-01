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    Айтор Бунюэль - статистика

    #34 | Защитник
    Имя Айтор
    Фамилия Бунюэль
    Команда Осасуна
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 февраля 1998 (25 лет)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Осасуна 15 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.05.2017 Был в запасе Севилья (Севилья) 5:0 Осасуна (Памплона)
    13.05.2017 1' -68' Осасуна (Памплона) 2:1 Гранада (Гранада)
    07.05.2017 1' -70' Валенсия (Валенсия) 4:1 Осасуна (Памплона)
    30.04.2017 1' -77' Осасуна (Памплона) 2:2 Депортиво (Ла-Корунья)
    13'
    26.04.2017 1' -90' Барселона (Барселона) 7:1 Осасуна (Памплона)
    22.04.2017 1' -90' Осасуна (Памплона) 2:2 Спортинг (Хихон)
    15.04.2017 57' -90' Атлетико (Мадрид) 3:0 Осасуна (Памплона)
    09.04.2017 1' -90' Осасуна (Памплона) 2:1 Леганес (Леганес)
    05.04.2017 69' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 0:1 Осасуна (Памплона)
    01.04.2017 1' -82' Осасуна (Памплона) 1:2 Атлетик (Бильбао)
    18.03.2017 1' -90' Бетис (Севилья) 2:0 Осасуна (Памплона)
    60'
    13.03.2017 1' -90' Осасуна (Памплона) 1:1 Эйбар (Эйбар)
    05.03.2017 Был в запасе Лас-Пальмас (Лас-Пальмас) 5:2 Осасуна (Памплона)
    01.03.2017 76' -90' Осасуна (Памплона) 1:4 Вильярреал (Вильярреал)
    15.01.2017 Был в запасе Гранада (Гранада) 1:1 Осасуна (Памплона)
    09.01.2017 Был в запасе Осасуна (Памплона) 3:3 Валенсия (Валенсия)
    18.12.2016 Был в запасе Депортиво (Ла-Корунья) 2:0 Осасуна (Памплона)
    05.11.2016 Был в запасе Осасуна (Памплона) 0:1 Алавес (Витория-Гастейс)
    30.10.2016 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 1:1 Осасуна (Памплона)
    25.09.2016 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 3:1 Осасуна (Памплона)
    22.09.2016 Был в запасе Осасуна (Памплона) 1:2 Эспаньол (Барселона)
    18.09.2016 1' -90' Осасуна (Памплона) 0:0 Сельта (Виго)
    27.08.2016 7' -90' Осасуна (Памплона) 0:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    19.08.2016 49' -90' Малага (Малага) 1:1 Осасуна (Памплона)
    73'
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