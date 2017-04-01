Айтор Бунюэль - статистика
#34 | Защитник
|Имя
|Айтор
|Фамилия
|Бунюэль
|Команда
|Осасуна
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 февраля 1998 (25 лет)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Айтор
|Фамилия
|Бунюэль
|Команда
|Осасуна
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 февраля 1998 (25 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Осасуна
|15
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.05.2017
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|5:0
|Осасуна (Памплона)
|13.05.2017
|1' -68'
|Осасуна (Памплона)
|2:1
|Гранада (Гранада)
|07.05.2017
|1' -70'
|Валенсия (Валенсия)
|4:1
|Осасуна (Памплона)
|30.04.2017
|1' -77'
|Осасуна (Памплона)
|2:2
|Депортиво (Ла-Корунья)
|13'
|26.04.2017
|1' -90'
|Барселона (Барселона)
|7:1
|Осасуна (Памплона)
|22.04.2017
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|2:2
|Спортинг (Хихон)
|15.04.2017
|57' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|3:0
|Осасуна (Памплона)
|09.04.2017
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|2:1
|Леганес (Леганес)
|05.04.2017
|69' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:1
|Осасуна (Памплона)
|01.04.2017
|1' -82'
|Осасуна (Памплона)
|1:2
|Атлетик (Бильбао)
|18.03.2017
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|2:0
|Осасуна (Памплона)
|60'
|13.03.2017
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|1:1
|Эйбар (Эйбар)
|05.03.2017
|Был в запасе
|Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
|5:2
|Осасуна (Памплона)
|01.03.2017
|76' -90'
|Осасуна (Памплона)
|1:4
|Вильярреал (Вильярреал)
|15.01.2017
|Был в запасе
|Гранада (Гранада)
|1:1
|Осасуна (Памплона)
|09.01.2017
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|3:3
|Валенсия (Валенсия)
|18.12.2016
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|2:0
|Осасуна (Памплона)
|05.11.2016
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|0:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|30.10.2016
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:1
|Осасуна (Памплона)
|25.09.2016
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|3:1
|Осасуна (Памплона)
|22.09.2016
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|1:2
|Эспаньол (Барселона)
|18.09.2016
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|0:0
|Сельта (Виго)
|27.08.2016
|7' -90'
|Осасуна (Памплона)
|0:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|19.08.2016
|49' -90'
|Малага (Малага)
|1:1
|Осасуна (Памплона)
|73'