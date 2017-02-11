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Тано Боннин
Статистика
Тано Боннин - статистика
Завершил карьеру
30 июня 1990 (36), Пальма-де-Мальорка
#30 | Защитник
185 см
Доминиканская Республика
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Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Осасуна
11
0
1
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 22 тур
Осасуна
1 : 3
11.02.2017
Реал
1' - 15'
15'
Испания. Примера, 21 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
05.02.2017
Осасуна
1' - 90'
25'
Испания. Примера, 20 тур
Осасуна
1 : 1
27.01.2017
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Осасуна
3 : 4
22.01.2017
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Гранада
1 : 1
15.01.2017
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Осасуна
3 : 3
09.01.2017
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Депортиво
2 : 0
18.12.2016
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Осасуна
0 : 3
10.12.2016
Барселона
64' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Спортинг
3 : 1
04.12.2016
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
0 : 3
27.11.2016
Атлетико
1' - 45'
10'
Испания. Примера, 12 тур
Леганес
2 : 0
21.11.2016
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Осасуна
0 : 1
05.11.2016
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
1 : 2
21.10.2016
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Эйбар
2 : 3
17.10.2016
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
2 : 2
01.10.2016
Лас-Пальмас
61' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Вильярреал
3 : 1
25.09.2016
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
1 : 2
22.09.2016
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Реал
5 : 2
10.09.2016
Осасуна
1' - 79'
75'
79'
Испания. Примера, 2 тур
Осасуна
0 : 2
27.08.2016
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Малага
1 : 1
19.08.2016
Осасуна
Был в запасе
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