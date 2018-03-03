Джонатан Ривьерес - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Джонатан
|Фамилия
|Ривьерес
|Команда
|Кан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 мая 1989 (33 года)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Джонатан
|Фамилия
|Ривьерес
|Команда
|Кан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 мая 1989 (33 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Метц
|23
|0
|0
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2018
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|0:4
|Бордо (Бордо)
|06.05.2018
|1' -90'
|Метц (Метц)
|1:2
|Анжер (Анжер)
|28.04.2018
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|3:1
|Метц (Метц)
|21.04.2018
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|1:1
|Кан (Кан)
|14.04.2018
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|1:2
|Метц (Метц)
|15'
|08.04.2018
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|0:5
|Лион (Лион)
|01.04.2018
|1' -90'
|Страсбур (Страсбур)
|2:2
|Метц (Метц)
|18.03.2018
|1' -90'
|Метц (Метц)
|1:1
|Нант (Нант)
|14'
|10.03.2018
|1' -90'
|ПСЖ (Париж)
|5:0
|Метц (Метц)
|03.03.2018
|1' -90'
|Метц (Метц)
|1:1
|Тулуза (Тулуза)
|24.02.2018
|Был в запасе
|Генгам (Генгам)
|2:2
|Метц (Метц)
|17.02.2018
|1' -90'
|Труа (Труа)
|1:0
|Метц (Метц)
|10.02.2018
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|0:1
|Монпелье (Монпелье)
|02.02.2018
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|6:3
|Метц (Метц)
|27.01.2018
|1' -90'
|Метц (Метц)
|2:1
|Ницца (Ницца)
|21.01.2018
|1' -90'
|Монако (Монако)
|3:1
|Метц (Метц)
|17.01.2018
|1' -90'
|Метц (Метц)
|3:0
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|13.01.2018
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|1:1
|Метц (Метц)
|20.12.2017
|1' -90'
|Метц (Метц)
|3:0
|Страсбур (Страсбур)
|77'
|16.12.2017
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|1:3
|Метц (Метц)
|66'
|09.12.2017
|1' -90'
|Метц (Метц)
|1:1
|Ренн (Ренн)
|02.12.2017
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|3:1
|Метц (Метц)
|29.11.2017
|1' -90'
|Метц (Метц)
|0:3
|Марсель (Марсель)
|25.11.2017
|1' -90'
|Метц (Метц)
|0:2
|Амьен (Амьен)
|18.11.2017
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|0:0
|Метц (Метц)
|05.11.2017
|1' -90'
|Метц (Метц)
|0:3
|Лилль (Лилль)
|29.10.2017
|1' -90'
|Лион (Лион)
|2:0
|Метц (Метц)
|62'
|21.10.2017
|1' -90'
|Метц (Метц)
|1:2
|Дижон (Дижон)
|26.08.2017
|Был в запасе
|Кан (Кан)
|1:0
|Метц (Метц)
|12.08.2017
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|2:0
|Метц (Метц)
|05.08.2017
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|1:3
|Генгам (Генгам)