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Джонатан Ривьерес
Статистика
Джонатан Ривьерес - статистика
Завершил карьеру
18 мая 1989 (37)
#18 | Защитник
182 см
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Метц
23
0
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Метц
0 : 4
19.05.2018
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Метц
1 : 2
06.05.2018
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Лилль
3 : 1
28.04.2018
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Метц
1 : 1
21.04.2018
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Ренн
1 : 2
14.04.2018
Метц
1' - 90'
15'
Франция. Лига 1, 32 тур
Метц
0 : 5
08.04.2018
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Страсбур
2 : 2
01.04.2018
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Метц
1 : 1
18.03.2018
Нант
1' - 90'
14'
Франция. Лига 1, 29 тур
ПСЖ
5 : 0
10.03.2018
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Метц
1 : 1
03.03.2018
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Генгам
2 : 2
24.02.2018
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Труа
1 : 0
17.02.2018
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Метц
0 : 1
10.02.2018
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Марсель
6 : 3
02.02.2018
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Метц
2 : 1
27.01.2018
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Монако
3 : 1
21.01.2018
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Метц
3 : 0
17.01.2018
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Дижон
1 : 1
13.01.2018
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Метц
3 : 0
20.12.2017
Страсбур
1' - 90'
77'
Франция. Лига 1, 18 тур
Монпелье
1 : 3
16.12.2017
Метц
1' - 90'
66'
Франция. Лига 1, 17 тур
Метц
1 : 1
09.12.2017
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Ницца
3 : 1
02.12.2017
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Метц
0 : 3
29.11.2017
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Метц
0 : 2
25.11.2017
Амьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Тулуза
0 : 0
18.11.2017
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Метц
0 : 3
05.11.2017
Лилль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Лион
2 : 0
29.10.2017
Метц
1' - 90'
62'
Франция. Лига 1, 10 тур
Метц
1 : 2
21.10.2017
Дижон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Кан
1 : 0
26.08.2017
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Бордо
2 : 0
12.08.2017
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Метц
1 : 3
05.08.2017
Генгам
Был в запасе
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