Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джонатан Ривьерес - статистика

    #18 | Защитник
    Имя Джонатан
    Фамилия Ривьерес
    Команда Кан
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 мая 1989 (33 года)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Метц 23 0 0 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.05.2018 Был в запасе Метц (Метц) 0:4 Бордо (Бордо)
    06.05.2018 1' -90' Метц (Метц) 1:2 Анжер (Анжер)
    28.04.2018 Был в запасе Лилль (Лилль) 3:1 Метц (Метц)
    21.04.2018 Был в запасе Метц (Метц) 1:1 Кан (Кан)
    14.04.2018 1' -90' Ренн (Ренн) 1:2 Метц (Метц)
    15'
    08.04.2018 Был в запасе Метц (Метц) 0:5 Лион (Лион)
    01.04.2018 1' -90' Страсбур (Страсбур) 2:2 Метц (Метц)
    18.03.2018 1' -90' Метц (Метц) 1:1 Нант (Нант)
    14'
    10.03.2018 1' -90' ПСЖ (Париж) 5:0 Метц (Метц)
    03.03.2018 1' -90' Метц (Метц) 1:1 Тулуза (Тулуза)
    24.02.2018 Был в запасе Генгам (Генгам) 2:2 Метц (Метц)
    17.02.2018 1' -90' Труа (Труа) 1:0 Метц (Метц)
    10.02.2018 Был в запасе Метц (Метц) 0:1 Монпелье (Монпелье)
    02.02.2018 1' -90' Марсель (Марсель) 6:3 Метц (Метц)
    27.01.2018 1' -90' Метц (Метц) 2:1 Ницца (Ницца)
    21.01.2018 1' -90' Монако (Монако) 3:1 Метц (Метц)
    17.01.2018 1' -90' Метц (Метц) 3:0 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    13.01.2018 1' -90' Дижон (Дижон) 1:1 Метц (Метц)
    20.12.2017 1' -90' Метц (Метц) 3:0 Страсбур (Страсбур)
    77'
    16.12.2017 1' -90' Монпелье (Монпелье) 1:3 Метц (Метц)
    66'
    09.12.2017 1' -90' Метц (Метц) 1:1 Ренн (Ренн)
    02.12.2017 1' -90' Ницца (Ницца) 3:1 Метц (Метц)
    29.11.2017 1' -90' Метц (Метц) 0:3 Марсель (Марсель)
    25.11.2017 1' -90' Метц (Метц) 0:2 Амьен (Амьен)
    18.11.2017 1' -90' Тулуза (Тулуза) 0:0 Метц (Метц)
    05.11.2017 1' -90' Метц (Метц) 0:3 Лилль (Лилль)
    29.10.2017 1' -90' Лион (Лион) 2:0 Метц (Метц)
    62'
    21.10.2017 1' -90' Метц (Метц) 1:2 Дижон (Дижон)
    26.08.2017 Был в запасе Кан (Кан) 1:0 Метц (Метц)
    12.08.2017 1' -90' Бордо (Бордо) 2:0 Метц (Метц)
    05.08.2017 Был в запасе Метц (Метц) 1:3 Генгам (Генгам)
    • Читайте нас: 
    11