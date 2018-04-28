Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Метц
Лилль - Метц: обзор матча 28 апреля 2018
Лилль
28.04.2018, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 35 тур
3 : 1
Завершен
Метц
13'
Л. Араухо
45+1'
Н. Пепе
77'
И. Биссума
49'
Н. Ру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Метц
86'
Желтая карточка
Ф. Дианье
ГОЛ! 3:1!
И. Биссума
Пас отдал
Н. Пепе
77'
49'
ГОЛ! 2:1!
Н. Ру
Пас отдал
М. Доссеви
ГОЛ! 2:0!
Н. Пепе
Пас отдал
Л. Араухо
45'
+1
22'
Желтая карточка
М. Ниахате
ГОЛ! 1:0!
Л. Араухо
Пас отдал
Н. Пепе
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
19
Николя Пепе
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Метц
1
Эиджи Кавашима
ВР
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
40
Жорж Манджек
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Лилль
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Метц
1
Томас Дидийон
ВР
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
5
Вахид Селимович
ЦЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
77
Даниэль Миличевич
ЦП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
4-2-1-2
16
Меньян
37
Мендиль
32
Ие
5
Сумаоро
24
Малку
28
Биссума
29
Майя
8
Бензия
7
Араухо
19
Пепе
4-3-1-2
1
Кавашима
20
Баллиу
20
Пальмери
19
Ниахате
3
Дианье
40
Манджек
14
Доссеви
24
Коад
91
Мойе
26
Ру
97
Ривьер
Остались в запасе
Лилль
Метц
23
Тиаго Мендес
ОП
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
11
Опа Нгетт
ЛВ
1
Томас Дидийон
ВР
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
5
Вахид Селимович
ЦЗ
77
Даниэль Миличевич
ЦП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Остались в запасе
23
Тиаго Мендес
ОП
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Остались в запасе
11
Опа Нгетт
ЛВ
1
Томас Дидийон
ВР
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
5
Вахид Селимович
ЦЗ
77
Даниэль Миличевич
ЦП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Главный тренер
Бенуа Тавено
Статистика матча Лилль - Метц
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
Новости команд
Все
Лилль
Метц
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:30
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:30
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Судья получила сотрясение мозга, когда разнимала драку на поле
27 июля
10
«Метц» – «Лорьян»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«Метц» – «Лорьян»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.58
9 мая
Французский клуб в 3-й раз за 5 сезонов вылетел из Лиги 1
4 мая
2
«Метц» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026
2 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+