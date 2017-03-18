Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Илдеберту Перейра - статистика

Завершил карьеру
2 марта 1996 (30)
#20 | Полузащитник
177 см
Португалия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ноттингем Форест
21
2
2
4
3
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Ноттингем Форест
2 : 2
18.03.2017
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Ноттингем Форест
2 : 3
07.03.2017
Брентфорд
1' - 60'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Ноттингем Форест
3 : 0
04.03.2017
Брайтон
1' - 59'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Лидс
2 : 0
25.01.2017
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
21.01.2017
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Бирмингем Сити
0 : 0
14.01.2017
Ноттингем Форест
1' - 82'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
02.01.2017
Барнсли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Ньюкасл
3 : 1
30.12.2016
Ноттингем Форест
1' - 90'
61'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
26.12.2016
Ноттингем Форест
1' - 63'
26'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Ноттингем Форест
0 : 2
17.12.2016
Вулверхэмптон
62' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
14.12.2016
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Дерби Каунти
3 : 0
11.12.2016
Ноттингем Форест
70' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
05.11.2016
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 71'
66'
71'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Блэкберн
2 : 1
18.10.2016
Ноттингем Форест
1' - 90'
9'
90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
14.10.2016
Бирмингем Сити
76' - 90'
83'
90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
27.09.2016
Фулхэм
72' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 1
24.09.2016
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ноттингем Форест
1 : 2
17.09.2016
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Астон Вилла
2 : 2
11.09.2016
Ноттингем Форест
63' - 88'
87'
86'
88'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
27.08.2016
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Ноттингем Форест
4 : 3
20.08.2016
Уиган Атлетик
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Брентфорд
1 : 0
16.08.2016
Ноттингем Форест
1' - 90'
84'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Брайтон
3 : 0
12.08.2016
Ноттингем Форест
1' - 90'
73'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Ноттингем Форест
4 : 3
06.08.2016
Бертон Альбион
1' - 85'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Кузяев вновь в РПЛ, увольнение в «Локомотиве», «Сити» грозит лишение трофеев и понижение и другие новости
01:02
Умер судья, работавший на финале Кубка России и 73 матчах чемпионата России
00:30
Сборные Украины и Венгрии подрались во время матча
00:08
Губерниев отреагировал на странный поступок Соболева в сборной России
Вчера, 23:58
Лига наций. Зидан начал с Францией с победы в Турции (1:0), Италия Манчини проиграла (0:2)
Вчера, 23:49
ФотоСпартаковца Максименко признали лучшим вратарем сезона РПЛ
Вчера, 23:16
1
Экс-спартаковец забил за сборную Либерии
Вчера, 22:58
1
Определены три тренера РПЛ, которых необходимо уволить
Вчера, 22:45
2
Клубам РПЛ предложили пьющего тренера, игравшего в АПЛ
Вчера, 22:29
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+