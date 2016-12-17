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    Илдеберту Перейра - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Илдеберту
    Фамилия Перейра
    Команда Витория Сетубал
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 марта 1996 (27 лет)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 650
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ноттингем Форест 21 2 2 4 3
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.03.2017 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:2 Дерби Каунти (Дерби)
    07.03.2017 1' -60' Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:3 Брентфорд (Лондон)
    04.03.2017 1' -59' Ноттингем Форест (Ноттингем) 3:0 Брайтон (Брайтон & Хов)
    25.01.2017 Был в запасе Лидс (Лидс) 2:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    21.01.2017 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:0 Бристоль Сити (Бристоль)
    14.01.2017 1' -82' Бирмингем Сити (Бирмингем) 0:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    02.01.2017 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:1 Барнсли (Барнсли)
    30.12.2016 1' -90' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 3:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    61'
    26.12.2016 1' -63' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 2:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    26'
    17.12.2016 62' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:2 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    14.12.2016 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:1 Престон (Престон)
    11.12.2016 70' -90' Дерби Каунти (Дерби) 3:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    05.11.2016 1' -71' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    66' 71'
    18.10.2016 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 2:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    9' 90'
    14.10.2016 76' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 3:1 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    83' 90'
    27.09.2016 72' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:1 Фулхэм (Лондон)
    24.09.2016 1' -90' Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 2:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    17.09.2016 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:2 Норвич Сити (Норвич)
    11.09.2016 63' -88' Астон Вилла (Бирмингем) 2:2 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    87' 86' 88'
    27.08.2016 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 3:1 Лидс (Лидс)
    20.08.2016 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 4:3 Уиган Атлетик (Уиган)
    90'
    16.08.2016 1' -90' Брентфорд (Лондон) 1:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    84'
    12.08.2016 1' -90' Брайтон (Брайтон & Хов) 3:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    73'
    06.08.2016 1' -85' Ноттингем Форест (Ноттингем) 4:3 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
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