Илдеберту Перейра - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Илдеберту
|Фамилия
|Перейра
|Команда
|Витория Сетубал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 марта 1996 (27 лет)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 650
тыс
|Имя
|Илдеберту
|Фамилия
|Перейра
|Команда
|Витория Сетубал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 марта 1996 (27 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ноттингем Форест
|21
|2
|2
|4
|3
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.03.2017
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:2
|Дерби Каунти (Дерби)
|07.03.2017
|1' -60'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:3
|Брентфорд (Лондон)
|04.03.2017
|1' -59'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|3:0
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|25.01.2017
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|2:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|21.01.2017
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:0
|Бристоль Сити (Бристоль)
|14.01.2017
|1' -82'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|0:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|02.01.2017
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:1
|Барнсли (Барнсли)
|30.12.2016
|1' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|3:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|61'
|26.12.2016
|1' -63'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|2:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|26'
|17.12.2016
|62' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:2
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|14.12.2016
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:1
|Престон (Престон)
|11.12.2016
|70' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|3:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|05.11.2016
|1' -71'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|66' 71'
|18.10.2016
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|9' 90'
|14.10.2016
|76' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|3:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|83' 90'
|27.09.2016
|72' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:1
|Фулхэм (Лондон)
|24.09.2016
|1' -90'
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|2:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|17.09.2016
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:2
|Норвич Сити (Норвич)
|11.09.2016
|63' -88'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|2:2
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|87' 86' 88'
|27.08.2016
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|3:1
|Лидс (Лидс)
|20.08.2016
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|4:3
|Уиган Атлетик (Уиган)
|90'
|16.08.2016
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|1:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|84'
|12.08.2016
|1' -90'
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|3:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|73'
|06.08.2016
|1' -85'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|4:3
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)