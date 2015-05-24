Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Антони Ревейер - статистика

Завершил карьеру
10 ноября 1979 (46), Дю-ла-Фонтэйн
#15 | Защитник
181 см | 76 кг
Франция
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сандерленд
17
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Челси
3 : 1
24.05.2015
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Арсенал
0 : 0
20.05.2015
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Сандерленд
0 : 0
16.05.2015
Лестер
86' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Эвертон
0 : 2
09.05.2015
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Сандерленд
2 : 1
02.05.2015
Саутгемптон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Сток Сити
1 : 1
25.04.2015
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Сандерленд
1 : 4
11.04.2015
Кристал Пэлас
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Сандерленд
1 : 0
05.04.2015
Ньюкасл
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Вест Хэм
1 : 0
21.03.2015
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Сандерленд
0 : 4
14.03.2015
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Халл Сити
1 : 1
03.03.2015
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 0
28.02.2015
Сандерленд
1' - 120'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Сандерленд
0 : 0
21.02.2015
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Сандерленд
0 : 2
10.02.2015
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 63'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Суонси
1 : 1
07.02.2015
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Сандерленд
2 : 0
31.01.2015
Бернли
1' - 90'
20'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Ньюкасл
0 : 1
21.12.2014
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Сандерленд
1 : 1
13.12.2014
Вест Хэм
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Ливерпуль
0 : 0
06.12.2014
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Сандерленд
1 : 4
03.12.2014
Манчестер Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Сандерленд
0 : 0
29.11.2014
Челси
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Лестер
0 : 0
22.11.2014
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Сандерленд
1 : 1
09.11.2014
Эвертон
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
03.11.2014
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Сандерленд
0 : 2
25.10.2014
Арсенал
Был в запасе
Главные новости
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
4
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
75
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
Вчера, 22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
Вчера, 21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
Вчера, 21:38
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+