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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Сандерленд
Ньюкасл - Сандерленд: обзор матча 21 декабря 2014
Ньюкасл
21.12.2014, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Сандерленд
90'
А. Джонсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Сандерленд
90'
+4
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
С. Ларссон
Желтая карточка
П. Дамметт
90'
+1
90'
ГОЛ! 0:1!
А. Джонсон
Пас отдал
У. Бакли
Замена
Р. Кабелла
️️️️
С. Амеоби
89'
81'
Замена
У. Бакли
️️️️
К. Уикхэм
Замена
П. Сиссе
️️️️
Ш. Тиоте
75'
70'
Замена
Л. Бридкатт
️️️️
Л. Каттермол
69'
Желтая карточка
Д. О'Ши
Замена
А. Армстронг
️️️️
Й. Гуффран
59'
56'
Желтая карточка
Л. Каттермол
39'
Желтая карточка
К. Уикхэм
Желтая карточка
Д. Коулбэк
26'
Желтая карточка
Ш. Тиоте
24'
Желтая карточка
Ф. Колоччини
9'
2'
Желтая карточка
С. Коатес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
31
Джейк Анвик
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Сандерленд
25
Костел Пантилимон
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Ньюкасл
28
Фредди Вудман
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
5
Реми Кабелла
АП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
17
Жози Алтидор
ЦФ
4-3-3
31
Анвик
14
Дамметт
27
Тэйлор
22
Янмат
2
Колоччини
17
Сиссоко
24
Тиоте
4
Коулбэк
10
Амеоби
94
Гуффран
22
Перес
4-4-2
25
Пантилимон
15
Ревейер
16
О'Ши
2
Вергини
30
Браун
11
Джонсон
6
Каттермол
16
Гомес
7
Ларссон
26
Флетчер
13
Уикхэм
10
Амеоби
5
Кабелла
5
Кабелла
10
Амеоби
24
Тиоте
61
Сиссе
61
Сиссе
24
Тиоте
94
Гуффран
10
Армстронг
10
Армстронг
94
Гуффран
7
Ларссон
6
Родуэлл
6
Родуэлл
7
Ларссон
6
Каттермол
23
Бридкатт
23
Бридкатт
6
Каттермол
13
Уикхэм
11
Бакли
11
Бакли
13
Уикхэм
Остались в запасе
Ньюкасл
Сандерленд
28
Фредди Вудман
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
1
Вито Манноне
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
11
Рикардо Альварес
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
11
Рикардо Альварес
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Густаво Пойет
Статистика матча Ньюкасл - Сандерленд
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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