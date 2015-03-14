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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Астон Вилла
Сандерленд - Астон Вилла: обзор матча 14 марта 2015
Сандерленд
14.03.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
0 : 4
Завершен
Астон Вилла
16'
К. Бентеке
18'
Г. Агбонлахор
37'
Г. Агбонлахор
44'
К. Бентеке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Астон Вилла
Желтая карточка
Л. Бридкатт
90'
+1
83'
Замена
Р. Хепбарн-Мёрфи
️️️️
К. Бентеке
Замена
Д. Грэм
️️️️
С. Флетчер
83'
79'
Замена
А. Вайманн
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
64'
Замена
К. Санчес
️️️️
К. Кларк
Замена
К. Уикхэм
️️️️
Р. Альварес
46'
44'
ГОЛ! 0:4!
К. Бентеке
Пас отдал
Л. Бакуна
37'
ГОЛ! 0:3!
Г. Агбонлахор
Пас отдал
Ч. Н'Зогбиа
18'
ГОЛ! 0:2!
Г. Агбонлахор
Пас отдал
К. Кларк
16'
ГОЛ! 0:1!
К. Бентеке
Пас отдал
Л. Бакуна
8'
Желтая карточка
Л. Бакуна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
8
Эшли Вествуд
ОП
26
Льюис Кинселла
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
29
Рашайан Хепбарн-Мёрфи
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
4-4-2
25
Пантилимон
15
ван Анхолт
30
Браун
16
О'Ши
15
Ревейер
23
Бридкатт
7
Ларссон
6
Родуэлл
11
Альварес
9
Дефо
26
Флетчер
3-5-2
1
Гьюзан
38
Лоутон
5
Окоре
26
Кларк
10
Бакуна
18
Делф
7
Синклейр
8
Клеверли
28
Н'Зогбиа
11
Агбонлахор
20
Бентеке
26
Флетчер
12
Грэм
12
Грэм
26
Флетчер
11
Альварес
13
Уикхэм
13
Уикхэм
11
Альварес
26
Кларк
15
Санчес
15
Санчес
26
Кларк
20
Бентеке
29
Хепбарн-Мёрфи
29
Хепбарн-Мёрфи
20
Бентеке
28
Н'Зогбиа
18
Вайманн
18
Вайманн
28
Н'Зогбиа
Остались в запасе
Сандерленд
Астон Вилла
1
Вито Манноне
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
Главный тренер
Густаво Пойет
26
Льюис Кинселла
ЦП
24
Шей Гивен
ВР
8
Эшли Вествуд
ОП
10
Карлес Хиль
ЦП
Главный тренер
Тим Шервуд
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
Остались в запасе
26
Льюис Кинселла
ЦП
24
Шей Гивен
ВР
8
Эшли Вествуд
ОП
10
Карлес Хиль
ЦП
Главный тренер
Густаво Пойет
Главный тренер
Тим Шервуд
Статистика матча Сандерленд - Астон Вилла
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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