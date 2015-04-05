Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Ньюкасл
Сандерленд - Ньюкасл: обзор матча 05 апреля 2015
Сандерленд
05.04.2015, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
1 : 0
Завершен
Ньюкасл
45+1'
Д. Дефо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Ньюкасл
87'
Замена
А. Армстронг
️️️️
С. Амеоби
Желтая карточка
С. Ларссон
81'
Замена
А. Джонсон
️️️️
Д. Дефо
80'
Желтая карточка
К. Уикхэм
77'
Желтая карточка
П. ван Анхолт
66'
62'
Желтая карточка
Д. Коулбэк
Желтая карточка
Ж. Гомес
61'
58'
Замена
Э. Ривьер
️️️️
Й. Гуффран
ГОЛ! 1:0!
Д. Дефо
Пас отдал
С. Флетчер
45'
+1
41'
Желтая карточка
Р. Тэйлор
Желтая карточка
С. Вергини
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
22
Айосе Перес
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Джон Карвер
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
8
Оливье Кеман
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
10
Адам Армстронг
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
4-3-3
25
Пантилимон
15
ван Анхолт
2
Вергини
16
О'Ши
2
Джонс
7
Ларссон
6
Каттермол
16
Гомес
9
Дефо
26
Флетчер
13
Уикхэм
3-3-1-3
23
Крул
22
Янмат
5
Уильямсон
5
Тэйлор
17
Сиссоко
4
Коулбэк
18
Гутьеррес
5
Кабелла
94
Гуффран
10
Амеоби
22
Перес
9
Дефо
11
Джонсон
11
Джонсон
9
Дефо
10
Амеоби
10
Армстронг
10
Армстронг
10
Амеоби
94
Гуффран
97
Ривьер
97
Ривьер
94
Гуффран
Остались в запасе
Сандерленд
Ньюкасл
1
Вито Манноне
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
8
Оливье Кеман
ЦП
33
Роб Эллиот
ВР
17
Мехди Абид
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
Главный тренер
Джон Карвер
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Остались в запасе
8
Оливье Кеман
ЦП
33
Роб Эллиот
ВР
17
Мехди Абид
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Джон Карвер
Статистика матча Сандерленд - Ньюкасл
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Новости команд
Все
Сандерленд
Ньюкасл
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+