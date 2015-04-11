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Сандерленд - Кристал Пэлас
Сандерленд - Кристал Пэлас: обзор матча 11 апреля 2015
Сандерленд
11.04.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
1 : 4
Завершен
Кристал Пэлас
90'
К. Уикхэм
48'
Г. Мюррэй
51'
Я. Боласи
53'
Я. Боласи
62'
Я. Боласи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Кристал Пэлас
ГОЛ! 1:4!
К. Уикхэм
Пас отдал
П. ван Анхолт
90'
71'
Замена
Я. Саного
️️️️
Я. Боласи
69'
Замена
Д. Ледли
️️️️
Д. МакАртур
67'
Желтая карточка
Д. МакАртур
Замена
Л. Бридкатт
️️️️
Л. Каттермол
65'
62'
ГОЛ! 0:4!
Я. Боласи
Пас отдал
Г. Мюррэй
Замена
А. Джонсон
️️️️
Ж. Гомес
59'
53'
ГОЛ! 0:3!
Я. Боласи
Пас отдал
М. Йединак
51'
ГОЛ! 0:2!
Я. Боласи
Пас отдал
Г. Мюррэй
48'
ГОЛ! 0:1!
Г. Мюррэй
35'
Замена
М. Келли
️️️️
П. Суаре
Желтая карточка
Л. Каттермол
24'
18'
Желтая карточка
С. Данн
Желтая карточка
Д. Родуэлл
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
11
Янник Боласи
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
16
Джо Ледли
ЦП
26
Шола Амеоби
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
4-3-3
25
Пантилимон
15
ван Анхолт
2
Вергини
16
О'Ши
2
Джонс
16
Гомес
6
Родуэлл
6
Каттермол
26
Флетчер
13
Уикхэм
9
Дефо
4-4-1-1
1
Сперони
25
Уорд
24
Данн
27
Суаре
17
Делэйни
40
Панчеон
11
МакАртур
15
Йединак
11
Боласи
10
Заа
39
Мюррэй
6
Каттермол
23
Бридкатт
23
Бридкатт
6
Каттермол
16
Гомес
11
Джонсон
11
Джонсон
16
Гомес
27
Суаре
16
Келли
16
Келли
27
Суаре
11
МакАртур
16
Ледли
16
Ледли
11
МакАртур
11
Боласи
9
Саного
9
Саного
11
Боласи
Остались в запасе
Сандерленд
Кристал Пэлас
1
Вито Манноне
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
26
Шола Амеоби
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
26
Шола Амеоби
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Сандерленд - Кристал Пэлас
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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