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Суонси - Сандерленд
Суонси - Сандерленд: обзор матча 07 февраля 2015
Суонси
07.02.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Сандерленд
66'
К. Сун-Юн
42'
Д. Дефо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Сандерленд
88'
Желтая карточка
С. Флетчер
Замена
Н. Оливейра
️️️️
Д. Шелви
79'
77'
Желтая карточка
Ж. Гомес
76'
Замена
С. Флетчер
️️️️
Д. Грэм
71'
Желтая карточка
С. Ларссон
Замена
А. Ранхель
️️️️
Н. Тэйлор
67'
ГОЛ! 1:1!
К. Сун-Юн
Пас отдал
К. Ноутон
66'
65'
Замена
А. Джонсон
️️️️
Р. Альварес
49'
Желтая карточка
Л. Бридкатт
Замена
Д. Монтеро
️️️️
М. Барроу
46'
42'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дефо
Пас отдал
Л. Бридкатт
Желтая карточка
Н. Дайер
31'
Желтая карточка
Д. Корк
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Сандерленд
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
4-4-2
22
Фабиански
3
Тэйлор
6
Фернандес
5
Уилльямс
26
Ноутон
4
Корк
40
Ки Сун-Юн
26
Шелви
77
Барроу
18
Гомис
12
Дайер
4-4-2
25
Пантилимон
15
Ревейер
2
Вергини
16
О'Ши
15
ван Анхолт
7
Ларссон
16
Гомес
11
Альварес
23
Бридкатт
12
Грэм
9
Дефо
3
Тэйлор
22
Ранхель
22
Ранхель
3
Тэйлор
77
Барроу
10
Монтеро
10
Монтеро
77
Барроу
26
Шелви
7
Оливейра
7
Оливейра
26
Шелви
11
Альварес
11
Джонсон
11
Джонсон
11
Альварес
12
Грэм
26
Флетчер
26
Флетчер
12
Грэм
Остались в запасе
Суонси
Сандерленд
25
Герхард Треммель
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
1
Вито Манноне
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
Главный тренер
Густаво Пойет
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Густаво Пойет
Статистика матча Суонси - Сандерленд
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Либерти
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