Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Вест Бромвич
Сандерленд - Вест Бромвич: обзор матча 21 февраля 2015
Сандерленд
21.02.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
0 : 0
Завершен
Вест Бромвич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Вест Бромвич
88'
Замена
К. МакМанаман
️️️️
К. Гарднер
Замена
П. ван Анхолт
️️️️
С. Вергини
88'
73'
Замена
К. Бэйрд
️️️️
Д. Моррисон
Замена
С. Флетчер
️️️️
Д. Грэм
68'
Замена
К. Уикхэм
️️️️
Р. Альварес
68'
29'
Желтая карточка
К. Доусон
Желтая карточка
Р. Альварес
11'
6'
Желтая карточка
Д. Лескотт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
4-4-2
25
Пантилимон
2
Вергини
30
Браун
16
О'Ши
15
Ревейер
7
Ларссон
11
Альварес
6
Каттермол
11
Джонсон
9
Дефо
12
Грэм
3-5-2
12
Фостер
15
Доусон
15
Лескотт
36
Маколи
8
Гарднер
24
Флетчер
7
Моррисон
11
Брант
22
Якоб
38
Бераино
12
Идейе
2
Вергини
15
ван Анхолт
15
ван Анхолт
2
Вергини
12
Грэм
26
Флетчер
26
Флетчер
12
Грэм
11
Альварес
13
Уикхэм
13
Уикхэм
11
Альварес
8
Гарднер
20
МакМанаман
20
МакМанаман
8
Гарднер
7
Моррисон
22
Бэйрд
22
Бэйрд
7
Моррисон
Остались в запасе
Сандерленд
Вест Бромвич
1
Вито Манноне
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
Главный тренер
Густаво Пойет
13
Боаз Майхилл
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
Главный тренер
Густаво Пойет
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Сандерленд - Вест Бромвич
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Новости команд
Все
Сандерленд
Вест Бромвич
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+