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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Сандерленд
Лестер - Сандерленд: обзор матча 22 ноября 2014
Лестер
22.11.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
0 : 0
Завершен
Сандерленд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Сандерленд
Замена
К. Вуд
️️️️
Л. Ульоа
88'
86'
Замена
У. Бакли
️️️️
Ж. Гомес
Желтая карточка
Р. Де Лат
85'
Замена
А. Кноккарт
️️️️
Д. Шлупп
79'
75'
Замена
Л. Бридкатт
️️️️
С. Ларссон
Замена
Д. Наджент
️️️️
Д. Варди
72'
68'
Желтая карточка
С. Флетчер
61'
Желтая карточка
Л. Каттермол
Желтая карточка
Д. Варди
53'
42'
Желтая карточка
С. Ларссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Сандерленд
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
34
Томас Робсон
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
17
Жози Алтидор
ЦФ
4-3-1-2
1
Шмейхель
15
Кончески
27
Василевски
2
Де Лат
5
Морган
27
Шлупп
37
Джеймс
91
Камбьяссо
26
Марез
9
Варди
11
Ульоа
4-4-2
25
Пантилимон
15
Ревейер
16
О'Ши
30
Браун
2
Вергини
11
Джонсон
6
Каттермол
16
Гомес
7
Ларссон
26
Флетчер
13
Уикхэм
27
Шлупп
93
Кноккарт
93
Кноккарт
27
Шлупп
11
Ульоа
9
Вуд
9
Вуд
11
Ульоа
9
Варди
35
Наджент
35
Наджент
9
Варди
7
Ларссон
23
Бридкатт
23
Бридкатт
7
Ларссон
16
Гомес
11
Бакли
11
Бакли
16
Гомес
Остались в запасе
Лестер
Сандерленд
29
Бен Хамер
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
34
Томас Робсон
ЦП
1
Вито Манноне
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
Остались в запасе
34
Томас Робсон
ЦП
1
Вито Манноне
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Густаво Пойет
Статистика матча Лестер - Сандерленд
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Кинг Пауэр
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