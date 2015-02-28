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Манчестер Юнайтед - Сандерленд
Манчестер Юнайтед - Сандерленд: обзор матча 28 февраля 2015
Манчестер Юнайтед
28.02.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Сандерленд
66'
У. Руни (П)
84'
У. Руни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Сандерленд
Замена
Х. Мата
️️️️
У. Руни
86'
ГОЛ! 2:0!
У. Руни
84'
80'
Замена
С. Флетчер
️️️️
А. Джонсон
77'
Желтая карточка
П. ван Анхолт
Замена
М. Феллайни
️️️️
Р. Фалькао
68'
67'
Замена
С. Вергини
️️️️
К. Уикхэм
67'
Замена
Д. Грэм
️️️️
Д. Дефо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
У. Руни
66'
65'
Красная карточка
У. Браун
Замена
А. Янузай
️️️️
А. Ди Мария
46'
Желтая карточка
Л. Валенсия
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПАЗ
21
Андер Эррера
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Сандерленд
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
16
Джон О'Ши
(К)
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
11
Адам Джонсон
ЛП
6
Ли Каттермол
ОП
16
Жорди Гомес
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
9
Джермейн Дефо
ПП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
64
Хуан Мата
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
3-3-1-1-2
43
Де Хеа
5
Рохо
35
Эванс
6
Смоллинг
17
Блинд
15
Янг
25
Валенсия
21
Эррера
11
Ди Мария
32
Руни
9
Фалькао
4-1-4-1
25
Пантилимон
15
Ревейер
30
Браун
16
О'Ши
15
ван Анхолт
6
Каттермол
9
Дефо
16
Гомес
7
Ларссон
11
Джонсон
13
Уикхэм
9
Фалькао
25
Феллайни
25
Феллайни
9
Фалькао
32
Руни
64
Мата
64
Мата
32
Руни
11
Ди Мария
24
Янузай
24
Янузай
11
Ди Мария
13
Уикхэм
2
Вергини
2
Вергини
13
Уикхэм
11
Джонсон
26
Флетчер
26
Флетчер
11
Джонсон
9
Дефо
12
Грэм
12
Грэм
9
Дефо
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Сандерленд
1
Андерс Линдегаард
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
1
Вито Манноне
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Густаво Пойет
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Сандерленд
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 17:15 (прямая)
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