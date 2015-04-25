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Сток Сити - Сандерленд
Сток Сити - Сандерленд: обзор матча 25 апреля 2015
Сток Сити
25.04.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
1 : 1
Завершен
Сандерленд
27'
Ч. Адам
1'
К. Уикхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Сандерленд
Замена
Ф. Бардсли
️️️️
Д. Кэмерон
87'
80'
Желтая карточка
Б. Джонс
Замена
П. Одемвингие
️️️️
Д. Уолтерс
80'
Замена
П. Крауч
️️️️
М. Диуф
71'
62'
Желтая карточка
Д. О'Ши
Желтая карточка
Ф. Вольшайд
60'
Желтая карточка
М. Диуф
58'
46'
Замена
Д. Грэм
️️️️
У. Бакли
ГОЛ! 1:1!
Ч. Адам
Пас отдал
М. Арнаутович
27'
18'
Желтая карточка
Л. Каттермол
1'
ГОЛ! 0:1!
К. Уикхэм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Сандерленд
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
42
Лайам Эгню
ЦП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
4-3-3
31
Бегович
33
Питерс
2
Вольшайд
17
Шоукросс
5
Кэмерон
15
Н'Зонзи
7
Айрленд
16
Адам
19
Уолтерс
92
Диуф
7
Арнаутович
4-3-3
25
Пантилимон
2
Джонс
4
Коатес
16
О'Ши
15
ван Анхолт
6
Родуэлл
6
Каттермол
16
Гомес
13
Уикхэм
9
Дефо
11
Бакли
5
Кэмерон
27
Бардсли
27
Бардсли
5
Кэмерон
19
Уолтерс
27
Одемвингие
27
Одемвингие
19
Уолтерс
92
Диуф
15
Крауч
15
Крауч
92
Диуф
11
Бакли
12
Грэм
12
Грэм
11
Бакли
Остались в запасе
Сток Сити
Сандерленд
1
Джек Батлэнд
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
42
Лайам Эгню
ЦП
1
Вито Манноне
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
Остались в запасе
42
Лайам Эгню
ЦП
1
Вито Манноне
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Сток Сити - Сандерленд
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Британния Стэдиум
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