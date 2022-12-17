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    Кевин Кураньи - новости

    #22 | Нападающий
    Имя Кевин
    Фамилия Кураньи
    Состав Без клуба
    Родной город Рио-де-Жанейро
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 марта 1982 (41 год)
    Рост 190
    Вес 88
    Стоимость:
    € 1,25
    млн
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