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Кевин Кураньи
Новости
Кевин Кураньи - новости
Завершил карьеру
2 марта 1982 (44), Рио-де-Жанейро
#22 | Нападающий
190 см | 88 кг
Германия | Бразилия
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Публикации
Прогноз Кураньи на дерби «Динамо» – «Спартак»
6 сентября
5
Тюкавин повторил бомбардирский рекорд «Динамо»
23 августа
3
В «Динамо» сказали, можно ли считать Тюкавина легендой клуба
10 апреля
13
Смолов сравнил Тюкавина и Кураньи
7 апреля
2
Реакция Кураньи на потерю звания лучшего бомбардира «Динамо» в 21-м веке
5 апреля
2
Экс-динамовец Кураньи ответил на вопрос о переходе сына в «Спартак»
2025.10.17 21:09
1
Кураньи раскрыл, на какую сумму ограбили его дом в Штутгарте
2025.10.17 16:29
1
Экс-динамовец Кураньи ответил, какие русские блюда забрал бы в Германию
2025.10.17 14:51
Кураньи назвал очень сильного российского футболиста, который не реализовался
2025.10.17 12:56
Кураньи рассказал о жестком конфликте с Черчесовым
2025.10.17 12:15
1
Кураньи перечислил футболистов, с которыми любил выпить в России
2025.10.17 11:18
4
«Нас повезли на перестрелку с полицией»: Кураньи вспомнил свой первый день в России
2025.10.17 09:50
Кураньи тремя словами охарактеризовал Дзюбу
2025.10.17 08:39
Кураньи оценил работу Карпина в «Динамо»
2025.09.21 01:25
1
Кураньи дал совет Тюкавину
2025.09.20 21:47
Кураньи поделился эмоциями от возвращения в Москву
2025.09.20 16:00
4
Кураньи охарактеризовал Черчесова
2025.03.22 18:46
Кураньи оценил перспективы «Динамо»
2025.03.22 17:00
В Германии ограбили дом экс-динамовца Кураньи
2025.03.19 19:30
Кураньи назвал лучший город России
2024.02.11 21:09
3
Кураньи назвал самого жесткого тренера в своей карьере
2024.02.10 14:51
Кураньи – о «Динамо»: «Все пили, после побед ходили в ночные клубы»
2024.02.09 19:47
Кураньи назвал топ-3 лучших футболистов РПЛ
2024.02.09 14:58
Летом могут провести первый ЧМ для экс-футболистов старше 35 лет: известны предварительные составы
2024.02.06 21:21
1
Топ-5 легионеров в истории РПЛ по версии Кураньи
2023.07.14 23:35
Кураньи: «Я по-прежнему агент Кокорина, постараюсь в случае необходимости найти ему команду»
2023.07.08 20:45
Кураньи назвал лучшего игрока «Динамо»
2023.07.08 18:14
Кураньи прилетит на июльские матчи «Динамо» с ЦСКА
2023.06.30 22:53
Фернандес назвал двух лучших игроков «Динамо», которых он застал в клубе за восемь лет
2023.02.17 12:29
Кураньи назвал лучшего легионера в РПЛ
2023.02.10 20:44
2
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