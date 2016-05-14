Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кевин Кураньи - статистика

Завершил карьеру
2 марта 1982 (44), Рио-де-Жанейро
#22 | Нападающий
190 см | 88 кг
Германия | Бразилия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хоффенхайм
14
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Хоффенхайм
1 : 4
14.05.2016
Шальке-04
60' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Ганновер-96
1 : 0
07.05.2016
Хоффенхайм
45' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Хоффенхайм
3 : 2
20.02.2016
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Хоффенхайм
0 : 2
07.02.2016
Дармштадт
72' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Ингольштадт
1 : 1
05.12.2015
Хоффенхайм
61' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Герта
1 : 0
22.11.2015
Хоффенхайм
83' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Хоффенхайм
0 : 0
07.11.2015
Айнтрахт
1' - 79'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
0 : 0
31.10.2015
Хоффенхайм
74' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Хоффенхайм
0 : 1
23.10.2015
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсбург
4 : 2
17.10.2015
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Хоффенхайм
2 : 2
03.10.2015
Штутгарт
69' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 3
26.09.2015
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Хоффенхайм
1 : 1
23.09.2015
Боруссия Д
89' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Майнц
3 : 1
18.09.2015
Хоффенхайм
76' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Хоффенхайм
1 : 3
13.09.2015
Вердер
1' - 46'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Дармштадт
0 : 0
29.08.2015
Хоффенхайм
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Хоффенхайм
1 : 2
22.08.2015
Бавария
1' - 69'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Байер
2 : 1
15.08.2015
Хоффенхайм
1' - 58'
Главные новости
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
4
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
75
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
Вчера, 22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
Вчера, 21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
Вчера, 21:38
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+