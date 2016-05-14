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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Шальке-04
Хоффенхайм - Шальке-04: обзор матча 14 мая 2016
Хоффенхайм
14.05.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
1 : 4
Завершен
Шальке-04
41'
М. Ут
7'
К. Хунтелаар
14'
Э. Чупо-Мотинг
56'
Л. Сане
89'
Ф. Шер (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Шальке-04
90'
Замена
А. Нюбель
️️️️
Р. Ферманн
89'
ГОЛ в свои ворота! 1:4!
Ф. Шер
85'
Замена
М. Хегер
️️️️
М. Майер
Замена
Н. Амири
️️️️
К. Фолланд
74'
72'
Замена
А. Шепф
️️️️
Л. Сане
68'
Желтая карточка
Б. Хеведес
Замена
Ю. Полански
️️️️
Т. Штробль
68'
Замена
К. Кураньи
️️️️
П. Швеглер
60'
Желтая карточка
С. Руди
59'
56'
ГОЛ! 1:3!
Л. Сане
Пас отдал
К. Хунтелаар
ГОЛ! 1:2!
М. Ут
Пас отдал
Т. Эльюнусси
41'
14'
ГОЛ! 0:2!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
Ж. Матип
7'
ГОЛ! 0:1!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Ю. Бельханда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
7
Макс Майер
АП
10
Лерой Сане
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
6
Марко Хегер
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
3-1-3-3
1
Граль
4
Бичакчич
5
Шер
3
Кадержабек
5
Штробль
13
Руди
18
Эльюнусси
27
Швеглер
27
Крамарич
31
Фолланд
13
Ут
3-1-2-2-2
1
Ферманн
5
Хеведес
32
Матип
23
Колашинац
33
Нойштедтер
20
Бельханда
30
Гайс
10
Сане
7
Майер
13
Чупо-Мотинг
21
Хунтелаар
31
Фолланд
10
Амири
10
Амири
31
Фолланд
5
Штробль
8
Полански
8
Полански
5
Штробль
27
Швеглер
22
Кураньи
22
Кураньи
27
Швеглер
10
Сане
18
Шепф
18
Шепф
10
Сане
1
Ферманн
1
Нюбель
1
Нюбель
1
Ферманн
7
Майер
6
Хегер
6
Хегер
7
Майер
Остались в запасе
Хоффенхайм
Шальке-04
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Остались в запасе
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Остались в запасе
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Статистика матча Хоффенхайм - Шальке-04
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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