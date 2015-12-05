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Ингольштадт - Хоффенхайм
Ингольштадт - Хоффенхайм: обзор матча 05 декабря 2015
Ингольштадт
05.12.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Хоффенхайм
66'
Рожер
90+6'
М. Ут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ингольштадт - Хоффенхайм
90'
+6
ГОЛ! 1:1!
М. Ут
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
Л. Хинтерсер
90'
Замена
М. Кристиансен
️️️️
А. Моралес
89'
Желтая карточка
Ш. Лекс
80'
78'
Замена
М. Ут
️️️️
К. Фолланд
74'
Желтая карточка
Ф. Шер
69'
Замена
П. Кадержабек
️️️️
Ю. Полански
ГОЛ! 1:0!
Рожер
66'
Замена
Р. Брежери
️️️️
Б. Хюбнер
64'
61'
Замена
К. Кураньи
️️️️
М. Эльюнусси
Желтая карточка
А. Моралес
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингольштадт
28
Рамазан Озкан
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
34
Марвин Матип
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Рожер
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
14
Штефан Лекс
ЦФ
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
5
Тобиас Штробль
ОП
10
Надим Амири
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
18
Ромен Брежери
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
24
Штефан Ваненвеч
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
7
Джонатан Шмид
ПЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
4-3-1-2
28
Озкан
27
Моралес
34
Матип
21
Хюбнер
28
Левелс
13
Гросс
8
Рожер
4
Бауэр
7
Леки
14
Лекс
16
Хинтерсер
3-1-4-1-1
1
Бауманн
25
Зюле
22
Ким Чжин-Су
5
Шер
5
Штробль
10
Амири
8
Полански
27
Швеглер
7
Цубер
10
Эльюнусси
31
Фолланд
21
Хюбнер
18
Брежери
18
Брежери
21
Хюбнер
27
Моралес
13
Кристиансен
13
Кристиансен
27
Моралес
16
Хинтерсер
17
Пекхарт
17
Пекхарт
16
Хинтерсер
8
Полански
3
Кадержабек
3
Кадержабек
8
Полански
10
Эльюнусси
22
Кураньи
22
Кураньи
10
Эльюнусси
31
Фолланд
13
Ут
13
Ут
31
Фолланд
Остались в запасе
Ингольштадт
Хоффенхайм
1
Эрьян Нюланд
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
24
Штефан Ваненвеч
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
1
Йенс Граль
ВР
7
Джонатан Шмид
ПЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
Главный тренер
Хуб Стевенс
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
24
Штефан Ваненвеч
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
7
Джонатан Шмид
ПЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
Главный тренер
Хуб Стевенс
Статистика матча Ингольштадт - Хоффенхайм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Ауди-Спортпарк
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