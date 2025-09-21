Кураньи оценил работу Карпина в «Динамо»

Бывший динамовец Кевин Кураньи встал на защиту главного тренера московской команды Валерия Карпина.

«Динамо» идет на 10-м месте в таблице РПЛ с 9 очками в 8 турах.

В чемпионате они выиграли только 2 из 8 матчей.

– Как оцениваете выступление «Динамо» в нынешнем чемпионате и следите ли вообще за своим бывшим клубом?

– Я слежу за командой. Последние матчи она провела не очень хорошо. Надеюсь, что дела у «Динамо» в дальнейшем будут улучшаться.

– Как вам работа Валерия Карпина в «Динамо»?

– Карпин – это большая легенда и хороший специалист, понимающий футбол. Просто ему нужно время, чтобы понять команду и адаптироваться в ней.