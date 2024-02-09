Кураньи назвал топ-3 лучших футболистов РПЛ

Экс-нападающий «Динамо» Кевин Кураньи выделил сильнейших игроков в чемпионате России прямо сейчас.

– Насколько пристально ты следишь за РПЛ?

– Живя в другой стране очень трудно следить за российским футболом, но я нахожу способы. Например, регулярно читаю прессу, особенно после матчей. Также стараюсь смотреть матчи и обзоры.

– Кого можешь выделить в нашем чемпионате?

– Хороший вопрос. Для меня лучшие игроки РПЛ – во-первых, динамовец Бителло. Он для меня один из лучших игроков, которые есть в российском футболе.

Еще назвал бы бразильцев из «Зенита», особенно Клаудиньо. Мне нравится его игра.

– Может Тюкавин тоже один из лучших?

– Да, его можно включить в список лучших игроков лиги.