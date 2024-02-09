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    Кураньи назвал топ-3 лучших футболистов РПЛ

    Экс-нападающий «Динамо» Кевин Кураньи выделил сильнейших игроков в чемпионате России прямо сейчас.

    – Насколько пристально ты следишь за РПЛ?

    – Живя в другой стране очень трудно следить за российским футболом, но я нахожу способы. Например, регулярно читаю прессу, особенно после матчей. Также стараюсь смотреть матчи и обзоры.

    – Кого можешь выделить в нашем чемпионате?

    – Хороший вопрос. Для меня лучшие игроки РПЛ – во-первых, динамовец Бителло. Он для меня один из лучших игроков, которые есть в российском футболе.

    Еще назвал бы бразильцев из «Зенита», особенно Клаудиньо. Мне нравится его игра.

    – Может Тюкавин тоже один из лучших?

    – Да, его можно включить в список лучших игроков лиги.

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    Источник: Sport24

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    09.02.2024 14:58
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    Комментарии (2)
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    WE ARE FOR PETER
    1707484892
    Из хрюшек никого)) даже уголовник,который для них звезда,мимо
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    WILDLING_HRUNDEL
    1707485433
    А где инородные
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