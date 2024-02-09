Кураньи – о «Динамо»: «Все пили, после побед ходили в ночные клубы»

Экс-нападающий «Динамо» Кевин Кураньи рассказал, что футболисты московской команды нарушали спортивный режим.

– Самый пьющий спорт в России?

– Хоккей и футбол. В «Динамо» бывало, что мы могли немного выпить, но проблем с алкоголем ни у кого не было.

– Кто из футболистов «Динамо» пил больше всех?

– Все пили. Еще после каждой победы ходили в ночные клубы. Я тоже ходил.

– Лучший ночной клуб в Москве?

– Сложный вопрос, ха-ха! Их много. Мне еще сложно вспомнить один, потому что я давно не бывал в местных ночных клубах.