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    • Кураньи – о «Динамо»: «Все пили, после побед ходили в ночные клубы»

    Кураньи – о «Динамо»: «Все пили, после побед ходили в ночные клубы»

    Экс-нападающий «Динамо» Кевин Кураньи рассказал, что футболисты московской команды нарушали спортивный режим.

    – Самый пьющий спорт в России?

    – Хоккей и футбол. В «Динамо» бывало, что мы могли немного выпить, но проблем с алкоголем ни у кого не было.

    – Кто из футболистов «Динамо» пил больше всех?

    – Все пили. Еще после каждой победы ходили в ночные клубы. Я тоже ходил.

    – Лучший ночной клуб в Москве?

    – Сложный вопрос, ха-ха! Их много. Мне еще сложно вспомнить один, потому что я давно не бывал в местных ночных клубах.

    • Кураньи выступал за «Динамо» с 2010 по 2015 год.
    • Форвард забил 56 голов и сделал 24 ассиста в 151 матче.

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    Источник: Sport24

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    09.02.2024 19:47
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