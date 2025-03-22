Кураньи охарактеризовал Черчесова

Бывший форвард «Динамо» Кевин Кураньи описал экс-тренера команды Станислава Черчесова.

– Безусловно, Черчесов – один из тренеров, который оставил след в моей карьере. Он тот, кто понимает природу футболистов, разбирается в персоналиях, знает, как помочь игроку стать лучше. И в то же время умеет применить способности футболистов так, чтобы от этого выиграла команда.

Собственно, вы это могли видеть не только по «Динамо», но и на примере сборной России, того, как она выступила на домашнем чемпионате мира. Черчесов – серьезный тренер для серьезной команды.

– Вы общаетесь с бывшими партнерами по «Динамо»?

– Да, общаюсь со многими ребятами, с которыми выступал в России. И с Черчесовым периодически тоже. Добавил бы, что в целом «Динамо» дало мне немало опыта, ведь в то время в чемпионат России приезжало много сильных футболистов из разных стран. Я с удовольствием вспоминаю то время и очень рад, что тот период карьеры у меня был.