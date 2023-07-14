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    Топ-5 легионеров в истории РПЛ по версии Кураньи

    Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи выделил лучших легионеров в истории РПЛ.

    «Кого бы я включил в топ-5 легионеров в истории РПЛ? Это сложный вопрос, потому что в разное время в чемпионате России играли очень сильные иностранцы. Мне очень приятно, что многие болельщики называют меня одним из лучших, я горжусь этим.

    Но мой топ-5 будет таким: Вагнер Лав, Данни, Андрей Воронин, Халк и Квинси Промес. Отличная пятeрка получается!» – считает немец.

    • Кураньи был в «Динамо» в 2010-2015 годах.
    • Кевин завершил карьеру в 2017 году.
    • На прошлой неделе спортсмен посетил Москву.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    14.07.2023 23:35
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