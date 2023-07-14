Топ-5 легионеров в истории РПЛ по версии Кураньи

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи выделил лучших легионеров в истории РПЛ.

«Кого бы я включил в топ-5 легионеров в истории РПЛ? Это сложный вопрос, потому что в разное время в чемпионате России играли очень сильные иностранцы. Мне очень приятно, что многие болельщики называют меня одним из лучших, я горжусь этим.

Но мой топ-5 будет таким: Вагнер Лав, Данни, Андрей Воронин, Халк и Квинси Промес. Отличная пятeрка получается!» – считает немец.