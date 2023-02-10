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    Кураньи назвал лучшего легионера в РПЛ

    Экс-форвард «Динамо» Кевин Кураньи рассказал, какого иностранного футболиста считает лучшим в чемпионате России прямо сейчас.

    «Думаю, у «Динамо» есть шансы остановить «Зенит» – у них хорошие футболисты.

    Также я бы отметил «Спартак», где играет Квинси Промес – один из лучших футболистов лиги. Он также определенно лучший легионер в РПЛ.

    Малком тоже хорош, как и Клаудиньо. В «Динамо» тоже много хороших легионеров», – заявил Кураньи.

    • В этом сезоне Промес забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.
    • «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ, уступая 6 очков «Зениту».

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    Источник: «Матч ТВ»

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