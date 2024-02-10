Кураньи назвал самого жесткого тренера в своей карьере

Экс-нападающий «Динамо» Кевин Кураньи высказался о работе Феликса Магата в период его выступлений за «Штутгарт».
– Под руководством какого тренера вы бы хотели сыграть, но не получилось?
– Юрген Клопп. Это тренер очень высокого уровня. Всегда, когда видел Юргена за работой, мечтал играть за его команду.
– Кто был самым странным и необычным тренером в вашей карьере?
– Самым жестким тренером в моей карьере был Феликс Магат. У него было очень тяжело тренироваться.
Магат был действительно особенным. Я умирал после каждой тренировки, он выжимал из нас все силы. После тренировок у Магата я думал только о сне.
- Кураньи выступал за «Динамо» с 2010 по 2015 год.
- Форвард забил 56 голов и сделал 24 ассиста в 151 матче.
- 70-летний Магат не тренирует с 2022-го.