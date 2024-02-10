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    Кураньи назвал самого жесткого тренера в своей карьере

    Экс-нападающий «Динамо» Кевин Кураньи высказался о работе Феликса Магата в период его выступлений за «Штутгарт».

    – Под руководством какого тренера вы бы хотели сыграть, но не получилось?

    Юрген Клопп. Это тренер очень высокого уровня. Всегда, когда видел Юргена за работой, мечтал играть за его команду.

    – Кто был самым странным и необычным тренером в вашей карьере?

    – Самым жестким тренером в моей карьере был Феликс Магат. У него было очень тяжело тренироваться.

    Магат был действительно особенным. Я умирал после каждой тренировки, он выжимал из нас все силы. После тренировок у Магата я думал только о сне.

    • Кураньи выступал за «Динамо» с 2010 по 2015 год.
    • Форвард забил 56 голов и сделал 24 ассиста в 151 матче.
    • 70-летний Магат не тренирует с 2022-го.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    10.02.2024 14:51
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