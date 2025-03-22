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Кураньи оценил перспективы «Динамо»

Сегодня, 17:00

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи продолжает следить за московской командой, но не верит в ее чемпионство.

– Следите за РПЛ? За бывшим клубом «Динамо»?

– Да, слежу и остаюсь большим фанатом «Динамо», всегда желаю ему успехов. Знаю, что в команду вложены серьезные деньги, бело-голубые полны амбиций.

Как, собственно, было и 10 лет назад, когда пришел большой тренер Станислав Черчесов, с которым команда ощутимо повысила уровень, поднялась на 4-е место в чемпионате, добилась успеха в Лиге Европы, где выиграла 6 матчей из 6, потом прошла «Андерлехт» в плей-офф и остановилась только на «Наполи».

– Есть ли шанс в ближайшее время повторить что-то подобное, хотя бы в чемпионате России?

– Это будет непросто. Да, команда была в шаге от успеха в чемпионате, но добиться титула при таких конкурентах, как «Зенит», крайне сложно.

  • Кураньи выступал за «Динамо» с 2010 по 2015 год.
  • Форвард забил 56 голов и сделал 24 ассиста в 151 матче.
  • Сейчас динамовцы идут на 5-м месте в РПЛ с 39 очками в 21 туре.
  • В прошлом сезоне они упустили чемпионство в последнем туре.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Динамо Кураньи Кевин
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